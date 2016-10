Maior evento de TIC do norte do Paraná está com as inscrições abertas

Londrina

ECO.TIC 2016 será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Espaço Villa Planalto; programação inclui palestras, painéis, apresentação de picths, trilhas especializadas e Meetup

Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, Londrina receberá a quarta edição do ECO.TIC 2016 Health Tech, o maior evento de Tecnologia da Informação e Comunicação do norte do Paraná. A programação é intensa e inclui palestras, painéis, apresentações de pitchs de startups, trilhas especializadas e Meetup. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.ecoti.net. O passaporte para os três dias custa R$ 150 e para dois dias sai por R$ 100. O ECO.TIC será realizado no Espaço Villa Planalto, que fica na Avenida Tiradentes, nº 6.429.

O consultor do Sebrae/PR, Fabrício Bianchi, afirma que a programação está rica em interações entre negócios inovadores, tendências de base tecnológica, entre outras novidades. Ele lembra que o evento, que mudou de nome – de ECO.TI para ECO.TIC – busca fomentar a inovação no setor de Tecnologia da Informação e da Comunicação e criar oportunidades de negócios entre o segmento com vários outros setores, em destaque este ano a saúde.

O presidente do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação (APL de TI de Londrina e Região), Luis Carlos Albuquerque Silva, destaca que estão programadas 12 trilhas voltadas à inovação, o dobro do ano passado. Além disso, a área de exposição será aberta e poderá receber visitantes que não compraram os passaportes para a programação. “Vai funcionar de forma gratuita e será uma área voltada aos negócios”, diz.

Nesse mesmo espaço, os expositores participantes realizarão uma Black Friday, segundo o presidente da Central de Inovação, Desenvolvimento e Negócios Tecnológicos (Cintec), Ronaldo Couza. “Fizemos a sugestão, já que o evento ocorrerá na mesma semana das liquidações nos Estados Unidos, para movimentar ainda mais os negócios”, conta. Segundo ele, bons preços estão garantidos.

O presidente do Sindicato da Indústria de Software do Paraná (Sinfor), Marcus Friedrich von Borstel, lembra que, na área de exposição, os visitantes também poderão conferir os projetos dos participantes do Prêmio Sercomtel de Inovação 2016. “Eles vão apresentar soluções tecnológicas de software para diferentes mercados”, aponta. Segundo Borstel, o ECO.TIC também vai possibilitar o networking entre empresários.

De acordo com o gerente do Instituto Senai de Tecnologia (IST), Henry Carlo Cabral, as discussões técnicas vão atualizar os participantes sobre novas oportunidades de mercado e negócios na área tecnológica. “É o momento de ficar antenado sobre o que está acontecendo no estado, Brasil e no mundo”, afirma.

O presidente do Grupo Salus (Saúde Londrina União Setorial), Luiz Soares Koury, lembra que o setor da saúde, tema principal do evento deste ano, possui uma carência de tecnologia voltada a aplicativos e sistema de gestão não só de hospitais, mas de clínicas, consultórios e laboratórios. Por isso, empresas de software e outras tecnologias têm um mercado grande a ser explorado no segmento. “O ECO.TIC será uma oportunidade para que os pequenos empresários conheçam os problemas da área e as possibilidades de solução”, diz.

O ECO.TIC 2016 Health Tech é uma realização do Sebrae/PR em parceria com o Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia da Informação de Londrina e Região, a Central de Inovação, Desenvolvimento e Negócios Tecnológica (CINTEC), o Sindicato da Indústria de Software do Paraná (Sinfor), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)/Instituto Senai de Tecnologia (IST) e o Grupo Salus (Saúde Londrina União Setorial).

Entre os patrocinadores estão Caixa, Fiep, Sercomtel, Sercomtel Participações, Grupo Frezarin, Camss Group, Grupo Folha, Delta Cable, Gelt e Buffet Planalto. O evento conta ainda com o apoio das entidades e empresas: Aintec/Intuel, Assespro, Codel, Acil, Prefeitura de Londrina, PUC PR, UEL, UFPR, UTFPR, FAP, PEIEX, IBM, Angelus, Bis2Bis, Hotmidia e Digiglass.

Inscrições

As inscrições para o primeiro lote de passaportes para o ECO.TIC 2016 se encerram em 31 de outubro. O segundo lote poderá ser adquirido até 16 de novembro e o terceiro até 21 de novembro. Os passaportes estão disponíveis no site www.ecoti.net.

Asimp/Sebrae/PR