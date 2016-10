Saúde mobiliza comunidade para intensificar combate à dengue

Saúde

Reuniões estão sendo realizadas em vários bairros; intenção é desenvolver ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti no verão

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prossegue os encontros com a comunidade para debater e intensificar as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti em Londrina. A estratégia faz parte da campanha “Verão sem Aedes”, que tem como objetivo evitar a proliferação e manter o baixo índice de infestação do vetor que é transmissor da dengue e outras endemias.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, está participando dos encontros, que reúne representantes e lideranças de bairros. Ontem (19), a conversa ocorreu com moradores do Jardim California, na região leste.

Hoje (20), será a vez dos moradores do bairro Vila Nova, na região central, participarem do encontro. A atividade será realizada às 19h30, na Escola Mundo Encantado, localizada na rua Itajaí, 362.

Com as reuniões, a Secretaria Municipal de Saúde pretende mobilizar setores influentes nos bairros, como igrejas, escolas, associações de moradores, conselhos de bairro e outras instituições. A ideia é promover novas atividades e fortalecer sua divulgação, chamar a atenção da comunidade sobre a importância do assunto e concentrar o maior número de ações nos bairros. Novos encontros estão sendo agendados para a semana que vem.

Ao todo, serão realizadas oito reuniões, que seguem até a primeira semana de novembro. Já no dia 9 de novembro, a Secretaria de Saúde fará o lançamento oficial da Campanha “Verão sem Aedes” com carreata, reuniões ampliadas, ações nos bairros e no centro da cidade.

Números da dengue – A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (19), o relatório semanal com dados atualizados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até o momento, foram registradas 13.722 notificações relativas à doença. Deste total, foram confirmados 5.135 casos e 8.041 descartados. Outras 546 casos estão em andamento, aguardando o resultado de exames de laboratório.

N.com