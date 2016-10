Acesf alerta sobre prazos para obras nos cemitérios

Geral

Dia 27 é o último dia para reformar ou construir túmulos; autarquia divulga horário das missas nos cemitérios municipais no Feriado de Finados

Faltando 15 dias do Feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) alerta os concessionários sobre os prazos para a realização de obras de reforma, melhorias, pintura e de limpeza e a lavagem dos jazigos.

Os interessados em construir os reformar os túmulos dos cemitérios municipais poderão fazer as obras até o dia 27 de outubro. Para isso é necessário que tenham em mãos o documento de autorização emitido pela Acesf. Para retirá-lo é preciso ir à sede da Autarquia (na Av. Juscelino Kubitscheck, 2.948, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, com o nome completo do pedreiro que realizará o serviço.

Quem desejar apenas pintar as sepulturas devemfazê-lo até o dia 28 de outubro. Isso porque, até domingo (30), será permitida apenas a limpeza e a lavagem dos jazigos. As obras não concluídas até 27 de outubro poderão ser retomadas a partir de 3 de novembro. De 28 de outubro a 2 de novembro, elas ficarão suspensas. As medidas atendem o artigo 338 do Código de Posturas do Município de Londrina.

Números - Estima-se que mais de 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais de Londrina, durante o feriado. No dia 2 de novembro, a Autarquia disponibilizará seus servidores para o atendimento aos visitantes, orientações sobre o descarte correto das embalagens de plástico e para ajudar na localização das sepulturas. Atualmente, todo o sistema da Acesf é informatizado, o que auxilia os concessionários de forma célere e evita filas para informações.

Horário de Missas - Durante o feriado, todos os cemitérios municipais permanecerão abertos à visitação, das 7 às 18horas. Haverá missas sempre às 9 horas, sendo que no Cemitério São Pedro, será com o Padre José Rafael Solano Durán; no João XXIII, com Padre Gedeão Maia; no Padre Anchieta será precedida pelo Padre Giannino Calderaro; no São Paulo será com o Padre Padre Vandemir Araújo; no Jardim da Saudade a celebração será com Padre Francisco Schneider; e no Cemitério Parque das Oliveiras será com Monsenhor Bernardo Carmel Gafá.

A exceção será no Cemitério Parque das Alamandas, cuja missa será celebrada às 10h30, pelo Padre Padre Luiz Laudino.

Dicas aos visitantes - Os cemitérios municipais vão abrir para visitação das 8 às 18horas. Está proibida a entrada nos cemitérios municipais com plantas artificiais, pois podem acumular água e ajudar na proliferação do mosquito da dengue. A mesma recomendação vale para as velas que contenham embalagens plásticas. As flores naturais estão permitidas, desde que sem a embalagem plástica.

