Contra o Criciúma, LEC não terá o capitão Germano e Anderson

Londrina E.C.

Os volantes alvicelestes levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Brasil de Peltos na última terça-feira, 18. O Tubarão enfrentará o Criciúma no próximo dia 28 de outubro, às 19h15, no estádio Heriberto Hulse.

Na próxima rodada da série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina Esporte Clube enfrentará o Criciúma no dia 28 de outubro, no estádio Heriberto Hulse, às 19h15. Para a partida o técnico Cláudio Tencati não poderá contar com os volantes Germano e Anderson que levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Brasil de Pelotas e cumprirão suspensão automática.

Por outro lado, Tencati terá a volta do atacante Keirrison que cumpriu suspensão contra o time Xavante e estará à disposição do técnico alviceleste. Para entrar no lugar de Germano e Anderson, Tencati poderá utilizar Rafael Gava, o volante França ou até mesmo Bidía e o meia Júlio Pacato.

O Londrina venceu o Brasil de Pelotas na última terça-feira, 18, pelo placar de 1 a 0 com gol do atacante Itamar e voltou ao G4 da série B. É preciso aguardar o complemento da rodada para definir a classificação definitiva do LEC, mas o Tubarão segue vivo na competição e em busca do acesso. O Tubarão chegou aos 52 pontos na competição em 32 partidas disputadas.

Assimp/LEC