Acadêmicos de Enfermagem do Inesul participam do Outubro Rosa em Rolândia

Londrina

No último dia 08, acadêmicos do Curso de Enfermagem do Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Rolândia, realizaram evento aberto à comunidade na Praça Castelo Branco.

Na ocasião, foi realizada a abertura oficial do Outubro Rosa, com entrega de folders e conscientização do público em geral, principalmente grupo de risco a desenvolver câncer de mama.

Outras atividades também foram desenvolvidas como aferição de pressão arterial, testes de HGT (testes de glicemia capilar - diabete), e entrega de sabonete íntimo para pacientes do sexo feminino.

Este é o mês do Outubro Rosa, movimento que vem ganhando força a cada ano com o objetivo de levar conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Parabenizamos os alunos e profissionais que contribuíram para realização do evento e também ao Curso de Enfermagem que leva mais uma vez o Inesul à prática na comunidade.

Asimp/Inesul