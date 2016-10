Inesul participa de GP de Atletismo no Estádio do Café

Esportes

No último dia 28, os acadêmicos do Curso de Educação Física do Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), juntamente com o Coordenador do curso, Professor Edson Ferreira de Siqueira Junior, participaram da organização do Grand Prix de Atletismo realizado no Estádio do Café.

A competição reuniu crianças das escolas públicas e particulares de Londrina e região nas categorias Pré-mirim (nascidos de 2003 a 2006) e Mirin (nascidos de 2001 a 2002), masculino e feminino, divididos nas provas de campo (salto em distância e arremesso de peso), provas de pista (velocidade: corridas de 60m, 75m, 100m) e de resistência (corrida de 1.000 metros).

O evento contou com o apoio do Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (IPEC), Inesul, Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal de Londrina, Academia Madureira e outros, além de voluntários e representantes das escolas. Foi uma tarde de muita diversão e aprendizado prático para nossos acadêmicos que serão futuros profissionais amanhã.

Asimp/Inesul

Clique nas fotos para ampliar