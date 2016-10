Fernanda D´Avila investe na diversidade de treinos para manter a boa forma

Social

Fernanda D'Ávila, ex-bailarina do Faustão que também é conhecida como Musa da Cinturinha Fina, é referência em corpo e boa forma.

Ligada nas tendências para os treinos nunca caírem na rotina, ela conta que hoje está focada em se conhecer cada vez mais.

"Sempre fui adepta de praticar muita musculação e hoje em dia estou em busca do conhecimento. Estou investindo em várias atividades para fortalecimento muscular, definição, condicionamento físico e com o principal objetivo de manter a saúde em dia", disse.

Com as redes sociais bombando, Fernanda revela que andou percebendo que as pessoas têm dificuldade na hora de criar coragem para malhar. Por isso, ela se juntou com uma equipe para poder dar um jeito nesse "problema".

"Muitas pessoas reclamam nas redes sociais sobre a falta de vontade de ir pra academia, comentam sobre a falta de disposição de praticar

atividade física depois de um dia intenso de trabalho... Diante de

tantos comentários, resolvi me juntar a uma equipe especializada em qualidade de vida e estou disponibilizando um acompanhamento completo

de treinos on-line para todos que precisam de uma forcinha extra. Buscamos uma equipe focada no treino e alimentação individualizada com intuito de fazer com que mais pessoas busquem qualidade vida saudável. Diminuindo o stress diário e fazer com aquela pessoa sinta-se mais disposta no seu dia a dia", contou.

Realizada, a modelo não poderia estar mais contente. "Estou muito feliz com esse projeto que é de nível internacional, pois tenho muito seguidores gringos e já está sendo um grande sucesso", afirmou.

Fabiano de Abreu/Asimp

Clique nas fotos para ampliar