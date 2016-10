Vice do Arnold Search Model, Karen de Los Santos desabafa: "Nunca comprei um seguidor em redes sociais"

Social

É possível ter "apenas" 70 mil seguidores no Instagram e mesmo assim ser uma das modelos fitness mais destacadas no mercado publicitário? A resposta é sim quando se trata de Karen de Los Santos. A gaúcha natural de Pelotas dispara que as redes sociais são uma ilusão e que nunca comprou um seguidor.

"Acredito ser uma ilusão a quantidade de seguidores em redes sociais pois todos sabemos que hoje em dia você pode ter quantos seguidores quiser. Isto não quer dizer nada! O que adianta ter meio milhão, um milhão de seguidores, e não ter nada legal no perfil?", pergunta a loira de 28 anos.

Vice campeã no Arnold Search Brasil 2016, concurso que aconteceu em abril durante o Arnold Classic Brasil, Karen diz usar as redes sociais para mostrar sua verdadeira personalidade e não o que o público ou a mídia quer. "Ainda existem empresas que pensam que a menina que tem mais seguidores é a melhor pessoa para investir, porém não vê quem são os seguidores desta pessoa. Se a pessoa só coloca fotos sensuais, o que adianta uma marca feminina investir nela, por exemplo, se a maior parte dos seguidores desta pessoa com certeza será homens? Redes sociais são muita ilusão! Em meu perfil sempre procuro mostrar o que realmente sou, busco seguidores que realmente gostem do estilo de vida que levo, uma vida simples, você não precisa de muito para ser feliz não!".

"Sou o mais transparente possível com meus seguidores, não postaria uma foto, por exemplo, fazendo algo que nunca fiz na vida. Fazer apenas uma vez para postar e dizer que faz não é meu estilo. Posto o que realmente sou e quem me conhece sabe disso! Procuro sempre fazer diferente do que todos fazem, talvez esse seja um diferencial", completa a loira formada em Educação Física e que atualmente cursa Administração de Empresas.

"A quantidade nunca será a qualidade, não tenho meio milhão de seguidores como diversas meninas que muitos nem a conhecem, porém posso afirmar que nunca precisei comprar nenhum seguidor. Nunca pagaria a ninguém para gostar de mim, prefiro que gostem ou não gostem, porém esta realmente sou eu! A vitória é ser conhecida pelas pessoas certas e não pela quantidade!", finaliza Karen de Los Santos.

Vanessa Scarcella/Asimp

