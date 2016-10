Receitas: Drink Desert Rose

Gastronomia

Ingredientes:

50 ml de Tequila

30 ml de suco de limão

20 ml de xarope de framboesa

Fatias de Pepino

Peychaud's Bitters - O segundo bitter mais conhecido do mundo, ficando atrás apenas do clássico Angostura.

Dentro de uma coqueteleira coloque fatias finas de pepino, a tequila, o suco de limão, xarope de framboesa e gelo. Faça o shake. E pronto.

O drink deve ser servido em um copo double Rocks com gelo, 2 fatias de pepino, jalapeño e uma rosa. Para finalizar duas gotas de Peychauds Bitters. Saúde!

(www.wsouthbeach.com)