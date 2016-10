Receitas: Espaguete ao Pesto Genovês

Gastronomia

Ingredientes:

Pesto

1 xícara (chá) de azeite

1 dente de alho

3 xícaras (chá) de folhas de manjericão

2 pedras de gelo

100 g de nozes trituradas grosseiramente

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino

sal a gosto

Massa

1 embalagem de Espaguete Bom Gosto Isabela (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Modo de Preparo:

Pesto

Passo 1: Coloque no copo do liquidificador o azeite, o alho, o manjericão e o gelo. Utilize a tecla “pulsar” para que esses ingredientes comecem a se incorporar, formando um molho esverdeado. Junte as nozes, o parmesão e, mais uma vez utilize a tecla “pulsar”, apenas para misturar os ingredientes. Prove e se necessário, tempere com um pouco de sal. Reserve.

Massa

Passo 2: Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e acrescente ao pesto. Misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho e sirva em seguida.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

(www.isabela.com.br)