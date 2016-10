Cultura divulga resultado dos recursos do Edital Prêmio Arte Paraná

Paraná

A Secretária de Estado da Cultura divulga, após análise, o resultado dos recursos enviados à etapa de Habilitação do edital do Prêmio Arte Paraná. A lista foi publicada no Diário Oficial Executivo do Estado, nº 9806, desta quinta-feira, 20 de outubro de 2016, e também pode ser conferida no site www.cultura.pr.gov.br.



Na próxima etapa, os projetos habilitados serão avaliados por Comissões Técnicas constituídas por membros de acordo com as áreas de atuação, servidores da Secretaria da Cultura e indicados pelo Conselho Estadual da Cultura (Consec) e Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Paraná (Sated).



As comissões farão a análise técnica e de mérito dos projetos, baseadas nos seguintes critérios: proposta de espetáculo artístico; currículo do grupo ou do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto; portfólio do espetáculo. A previsão é que esta etapa seja finalizada até 26 de outubro de 2016.



Para mais informações, entre em contato com a Coordenação de Incentivo à Cultura pelo e-mail cic@seec.pr.gov.br, pelos telefones 3321-4733, 3321-4826 ou na sede da Secretaria da Cultura (Rua Ébano Pereira, 240, Centro – Curitiba), das 9h às 12h e das 14h às 18h.

AEN