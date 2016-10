UBSs atendem amanhã (22) para atividades do Outubro Rosa

Saúde

Será intensificada a coleta de exame ginecológico e avaliação clínica das mamas, preventivos aos cânceres de colo do útero e de mama

Neste sábado (22), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pind, Maria Cecília, Piza, Selva e Marabá estarão abertas para a realização de exames preventivos aos cânceres de colo do útero e de mama, entre outros serviços. Em todas as UBSs também será possível agendar exames de ultrassonografia e de mamografia, quando necessários. As atividades fazem parte da campanha Outubro Rosa 2016.

Segundo a coordenadora de Saúde da Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde, Priscila A. Colmiran, o objetivo das ações é incentivar o autocuidado, a rotina de realização dos exames de mamografia e preventivo ginecológico, além orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce dos cânceres. “Quanto antes a doença for descoberta, maior a chance de cura e melhor será a qualidade de vida da mulher”, disse.

Mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos fazem parte do grupo prioritário para a realização do preventivo de colo de útero, principalmente as que não realizam o exame há mais de três anos. Já a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, quando há risco familiar, e, especificamente, na faixa dos 50 a 69 anos, quando não houver.

Cronograma - Na UBS Pind, das 8 às 14 horas, serão realizadas a coleta de exame ginecológico e avaliação clínica das mamas, ações educativas na sala de espera da unidade, além de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. A UBS conta com parceria da Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

A unidade Maria Cecília também abrirá das 8 às 14 horas, para a realização dos exames preventivos aos cânceres de colo do útero e de mama. Já as UBSs Piza e Selva estarão abertas das 8 às 17 horas e das 8 às 16 horas, respectivamente, para a realização dos mesmos exames.

A unidade Marabá, além do exame preventivo ginecológico e avaliação clínica das mamas, estará promovendo ações educativas para a comunidade nos grupos, nas salas de espera e na própria unidade, sobre câncer de mama e de colo do útero, e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Também será distribuído material educativo. A UBS conta por parceria da residência em Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

A campanha Outubro Rosa 2016 é uma realização do Hospital do Câncer de Londrina e do movimento Outubro Rosa, e conta com o apoio da associação Nós do Poder Rosa, da Prefeitura de Londrina e de diversas instituições e entidades locais.

