Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 21/10/2016

Primeira Leitura (Ef 4, 1-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 1eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes:2Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 4Há um só Corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança à qual fostes chamados. 5Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 6um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 23)

— É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

— É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.

— “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente coração.

— Quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador.” “É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”

Evangelho (Lc 12,54-59)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 54Jesus dizia às multidões: “Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. 55Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. 56Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? 57Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?

58Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. 59Eu te digo: daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Tenhamos mansidão em todas as situações de nossa vida

A Palavra de Deus, hoje, quer nos injetar humildade, mansidão e, sobretudo, capacidade de suportarmos uns aos outros na paciência

“Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes” (Efésios 4, 1).

A Palavra de Deus, na Carta de São Paulo aos Efésios é, na verdade, uma injeção de ânimo em nós, para que tomemos ânimo na missão, na vocação e no dom que recebemos de Deus. Não dá para caminharmos como estamos fazendo: entregando-nos ao desânimo e perdendo a direção da estrada e da caminhada.

O próprio São Paulo nos apresenta os remédios para vivermos bem a nossa missão e nossa vocação. Primeiro: muita humildade e mansidão. Quando levamos a vida, simplesmente passando por tantas coisas, crescemos naquilo que fazemos, e muitas vezes ficamos aquelas pessoas orgulhosas, soberbas e perdemos o norte, a direção e, sobretudo, as nossas raízes. Quando perdemos a nossa raiz, e tornamo-nos aquela árvore grande demais, perdemos a humildade e a mansidão. Todas as relações humanas, a começar pela família, a casa, o trabalho, e onde quer que nós estejamos, seja na igreja, na paróquia, na comunidade, precisamos ser humildes naquilo que fazemos.

Nada de sentir-se superior ou mais importante. “Só o que eu faço tem valor!”. Quando nos colocamos nesta posição, as coisas se tornam complicadas, vão criando aqueles embaraços e as situações tornam-se difíceis.

Do outro há a mansidão de coração, como ela é necessária em tudo o que nós fazemos! Não seja aquela pessoa impositiva, que fala alto, que sempre impõe a sua vontade, a sua opinião, só o que ela pensa é certo. Não queira que os outros pensem como você, não queira se impor nas redes sociais, porque ninguém suporta pessoas impositivas, que se acham melhores e mais sábias.

Seja manso! Mansidão é justamente isso: eu falo o que penso, sou autêntico no que falo, mas não preciso impor nada a ninguém; sei escutar o que é diferente, sei acolher o que o outro traz. Pode ser que você não concorde com nada que ele fale, mas só de acolhê-lo com humildade, já mostra o tamanho da mansidão do seu coração!

Vivemos tempos difíceis nas relações humanas, porque os seres humanos estão dialogando menos e se impondo cada vez mais. Isso gera atritos, violências verbais e orais, muitas vezes, agressões físicas que só corroem as relações no meio em que vivemos.

Por isso, a Palavra de Deus, hoje, quer nos injetar humildade, mansidão e, sobretudo, capacidade de suportarmos uns aos outros na paciência.

Paciência é realmente isso: é a capacidade de sabermos suportar os limites e os defeitos do outro, e até coisas desagradáveis na pessoa do outro, vamos saber enxergar de outra forma, se a caridade move o nosso coração.

Assumamos com amor, com vigor e disposição aquilo que recebemos de Deus, mas apliquemos com amor os remédios que a Palavra de Deus nos dá, que são: humildade, paciência e mansidão. Que isso seja sempre abundante em nossa vida!

Se soubermos levar bem esses remédios, conseguiremos sobreviver a todas as tempestades que a vida nos leva a viver!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn