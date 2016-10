Semana do Livro e da Biblioteca começa hoje

Educação e Cultura

Haverá diversas atividades como palestras, oficinas, feiras do livro e contação de histórias

Hoje (2 1), às 19h30, terá início a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A abertura oficial será com a doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Ana Cristina de Albuquerque, que irá ministrar a palestra “História do Registro do Conhecimento”. A atividade será realizada no Sesc Londrina, localizado na Rua Fernando de Noronha, 264, Centro.

Durante o encontro, a pesquisadora abordará a importância dos livros, da leitura e da escrita, com ênfase na história dos registros do conhecimento e de sua importância para o desenvolvimento da prática da Biblioteconomia como suporte para o registro do conhecimento.

Já amanhã (22), das 9 às 18 horas, haverá a Feira do Livro trazendo as novidades do ramo literário, lançamento de obras, estande de editoras com produtos em promoções, oficinas, debates sobre os livros cobrados em vestibulares da região, além de outras atrações. Ela será montada no Colégio Mãe de Deus, situado na Rua Pará, 845, Centro.

No local, o público poderá participar das narrativas de histórias com Débora Storti e amigas, às 11 horas; com As Bortolin, às 14 horas; e com Márcia Batista e Aliny Perrota, às 16 horas. Também haverá ambientes de leitura, espaço para as bibliotecas, bate-papo e autógrafos das obras de Moacyr Eurípedes Medri, Maria Helena de Moura Arias, Irmã Franciely e Leandro Magalhães e, por fim, contará com a presença do apresentador do Programa Game Over, Arthur Ribas.

Segundo a coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, do Sistema de Bibliotecas Públicas do Município, Leda Maria Araújo, a intenção dos organizadores do evento é reunir diversas atividades e bibliotecas públicas e privadas para incentivar a cultura da leitura e estreitar os laços entre os profissionais da leitura.

Outras ações - Durante a semana, haverá palestras, feira de livro, bate-papo com autores, análise de obras cobradas em vestibulares da região, contação de histórias, oficinas de livro, de escrita criativa, de produção de histórias em quadrinho (HQ) e de higienização de livros, campanha solidária para doação de livros à Biblioteca da Vila Cultural Adecom, além de outras atividades.

A promoção da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, em âmbito municipal, é da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina e conta com parcerias público-privadas. Ela foi instituída pelo Decreto n° 84.631, de 9 de abril de 1980, sendo comemorada em todo território nacional, sempre na última semana de outubro.

