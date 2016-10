Sercomtel participa do Mutirão do Procon-Ld

Geral

Clientes da operadora poderão negociar débitos com descontos de até 80% e parcelamento em até dez vezes

De 24 a 27 de outubro, os londrinenses que estiverem em débito com empresas de telefonia poderão regularizar a situação no “Mutirão de Super Endividamento”, promovido pelo Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Ld), em parceria com o Ministério Público de Defesa do Consumidor.

Para os clientes Sercomtel, o diferencial será a oportunidade de negociar e finalizar a regularização do débito no ato do atendimento. “Por ser uma operadora local, a Sercomtel disponibilizará funcionários para atender os clientes na própria sede do Procon. Possibilitaremos a realização de um acordo em condições diferenciadas, de modo que os clientes saiam da negociação com a fatura em mãos para efetuar o pagamento em instituições financeiras, lotéricas ou pela internet”, destaca o diretor financeiro da operadora, Agnaldo Aversani.

Segundo Aversani, as propostas incluem descontos de 20% a 80%, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelamento em até dez vezes. O mutirão será realizado na sede do Procon (Rua Mato Grosso, 299), das 8 às 17 horas.

N.com