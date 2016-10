Espetáculo de patinação Aplause acontece neste final de semana

Entretenimento

Ingressos podem ser trocados por três quilos de alimentos não perecíveis; show vai homenagear desenhos, filmes e séries que marcaram época

Nesta sexta e sábado (21 e 22), será realizada a 27ª edição espetáculo beneficente de Patinação Aplause, que neste ano terá o tema “Desenho Animado”. Será no Ginásio de Esportes Moringão (Rua Gomes Carneiro, 315), às 21 horas. O evento visa estimular a solidariedade e a cidadania, além de propiciar um momento agradável de diversão para toda a família.

Para assistir ao show, cada pessoa deve levar três quilos de alimentos não perecíveis (açúcar, arroz, feijão, óleo ou leite longa vida) até um dos pontos de troca e retirar o ingresso. Os pontos de troca são as lojas da rede Super Muffato de Londrina (exceto shopping Aurora) e o Colégio Universitário (rua Ana Moreno de Melo Menezes, 250, Jardim Maringá).

Não haverá ingressos no local do show. Caso haja sobra de ingressos, a organização do espetáculo irá disponibilizá-los nos pontos de venda mais próximos do Moringão, que são as lojas do Super Muffato da Madre Leônia Milito e da Duque de Caxias.

Os alimentos arrecadados serão doados pelo Rotary Club a 38 instituições assistenciais de Londrina. Segundo a diretora da Escola Dancing Patinação e organizadora do espetáculo, Juliana Bicalho, este ano a expectativa é arrecadar cerca de 30 toneladas de alimentos, mais do que no ano passado, quando foram arrecadadas 23,6 toneladas.

O show tem cerca de duas horas e é repleto de coreografias apresentadas por 135 patinadores amadores da escola Dancing Patinação de Londrina. Serão feitas homenagens a diversos desenhos, filmes e séries que marcaram época e a vida de pessoas de diferentes gerações.

A apresentação será dividida em duas partes e terá 18 temas: Chaves, Carros, Tartarugas Ninjas, Mulher Gato, Toy Story, Bob Esponja, Vida de Inseto, Superman, Monstros S.A., Tom e Jerry, Mario Bros, Minions, Batman e Robin, Popeye, Mulher Maravilha, Muppets, Zorro e Mickey.

Realização - O evento é uma realização do Ministério da Cultura. A promoção é da Patins & Ação e a organização é da Dancing Patinação. Conta com patrocínio do Colégio Universitário e Moinho Globo e apoio institucional da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e várias outras entidades e empresas locais.

N.com