Detran participa do desafio mundial de resgate

Paraná

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) irá participar neste amanhã (22), do Desafio Mundial do Resgate (World Rescue Challenge), no Parque Barigui, em Curitiba. O evento é uma iniciativa da Organização Mundial de Resgate – WRO, e acontece anualmente, começou na quarta-feira (19), vai até domingo (23) e tem como objetivo despertar a sociedade, por meio de situações simuladas, para ações que reduzam os acidentes de trânsito.



“O resgate e o salvamento em acidentes de trânsito são fundamentais para salvar vidas. Além de valorizar a importância dos profissionais que atuam nessa área, que se arriscam dia após dia, o evento possibilita promover melhores técnicas para realizar os primeiros socorros e o cuidado das vítimas”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



EDUCATIVAS - Para fomentar a integração entre os profissionais de resgate, os agentes de fiscalização de trânsito e a população, a autarquia realiza, em parceria com a Policia Rodoviária Federal (PRF), das 14h às 17h, blitze educativas e abordagens de motoristas e pedestres.



“A prevenção faz parte de um dos eixos fundamentais na tentativa de reduzir os acidentes de trânsito. As blitzes de caráter educativo possibilitam que o cidadão tenha conhecimento sobre os comportamentos adequados no trânsito, se conscientize e consequentemente mude suas atitudes para melhor”, compartilha a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, Juçara Ribeiro.



O EVENTO – O Desafio Mundial do Resgate reúne profissionais que atuam em resgate, salvamento e atendimento pré-hospitalar interessados em aperfeiçoar suas técnicas. Neste ano, foram montados três cenários distintos para a realização de atendimento nas seguintes situações simuladas: manobra complexa de 30 minutos, manobra padrão de 20 minutos e manobra rápida de 10 minutos.



As manobras são avaliadas por um conjunto de juízes internacionais com experiência na área de resgate e são analisados inúmeros itens para as pontuações e posterior definição do vencedor.

AEN