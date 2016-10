Trânsito organizado muda rotina dos moradores da região sul de Londrina

Londrina

A liberação do trânsito na rotatória sob o viaduto da Avenida Dez de Dezembro, no cruzamento com a PR-445, trouxe mais segurança e boas perspectivas para a população de Londrina. Moradores dos bairros Parque Ouro Branco, Três Marcos e do conjunto Cafezal, na região sul do município, destacam que as obras na rotatória embaixo do viaduto, concluídas e liberadas no início do mês de setembro pelo DER-PR, melhoraram consideravelmente o fluxo de veículos no local e a segurança para os pedestres.



Uma das principais reclamações dos motoristas que circulam diariamente pelo local era o tempo de deslocamento. Para cruzar a PR-445 era necessário dar a volta pelas marginais, situação que causava transtorno em horários de pico.



“O término das obras foi muito aguardado pela população. Depois que liberaram esse trecho melhorou muito para quem circula aqui. O fluxo diminuiu para quem utiliza as vias laterais e também ficou mais rápido para quem precisa atravessar de um bairro para outro, não precisa mais contornar esse trecho pelas marginais”, afirma o motociclista Renan Aparecido de Lima.



Dona de uma loja de confecções no conjunto Cafezal, a comerciante Marcia Turine passa pelo local todos os dias e destaca, além da redução no tempo, a segurança com a instalação de semáforos na região. “Tinha dias que levava mais de 15 minutos para atravessar a PR-445 em horários de pico, principalmente, pela manhã. Agora mudou bastante, ficou rápido, seguro e organizado com a instalação dos semáforos”, relata.



As obras no local foram planejadas e executadas em conjunto entre o Governo do Paraná e a prefeitura de Londrina. As equipes do DER cuidaram de todos os detalhes do paisagismo até a construção das calçadas, meios-fios e instalação dos guarda-corpos para os pedestres.



A Companhia Municipal de Trânsito de Londrina (CMTU) instalou o controlador dos oito semáforos e fez a sinalização vertical e horizontal do perímetro urbano.

O trânsito sobre o viaduto da Dez de Dezembro continua interditado por decisão judicial.



AEN

