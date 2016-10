Professor da UEL vence concurso da Unesco

Geral

O professor André Azevedo da Fonseca, do Departamento de Comunicação, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), venceu o concurso Inovar para Educar 2016, promovido pela UNESCO para marcar o Dia dos Professores. O professor da UEL produziu um vídeo para explicar as inovações pedagógicas adotadas por ele em sala de aula.

"Eu entendo que as atividades em sala de aula não devem ter como objetivo a gaveta do professor", explica. Para ele, as avaliações podem muito mais do que apenas medir se o aluno aprendeu ou não. "Quando os alunos descobrem que são capazes de relacionar a aprendizagem escolar com a própria realidade, e a partir daí produzir soluções para sua comunidade, os conteúdos se tornam muito mais significativos".

André Azevedo utiliza diferentes tecnologias para incrementar o aprendizado dos alunos, como o desenvolvimento de canais no YouTube, a criação de games e o estímulo a projetos empreendedores. Ele explica ainda que o objetivo é "fazer com que a sala de aula se torne não o fim, mas o ponto de partida para uma experiência permanente de curiosidade e interesse pela aprendizagem".

Confira o vídeo na página da Unesco no Facebook https://www.facebook.com/unescobrasil/.

