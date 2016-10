Mutirão no Hospital veterinário da UEL esteriliza cães e gatos

Notícias Gerais

O Hospital Veterinário (HV) realizou no último fim de semana um mutirão de esterilização cirúrgica (castração) de cães e gatos. A atividade foi coordenada pela professora Carmen Lúcia Scortecci Hilst, do Departamento de Clínicas Veterinárias. Foram esterilizadas apenas fêmeas, totalizando 50 gatas da ONG "Sete Vidas", de Londrina, e 42 cadelas da ONG "Amigos dos Bichos", da cidade de Apucarana.

O mutirão possibilitou orientação aos responsáveis pelos animais sobre as patologias do aparelho reprodutor feminino, principalmente as neoplasias mamárias, alertando para a importância da castração precoce na prevenção dessa patologia. A ação ainda permitiu aos 20 alunos de graduação participantes, nove residentes, dois mestrandos e um bolsista de extensão, o aprimoramento da técnica de retirada dos ovários e útero das fêmeas, bem como a coleta desse material para uso em pesquisa de pós-graduação.

Projeto - A atividade faz parte do projeto de extensão "Controle Populacional de cães e gatos em Londrina e região", coordenado pela professora Nilva Mascarenhas, do CCA. "A extensão do HV se mantém como referência no atendimento e orientação das ONGs e comunidade carente, contribuindo com o bem-estar animal, controle de natalidade e para a melhoria da saúde pública quanto ao risco de zoonoses", afirma a professora.

Também participaram da ação alunos e professores do Departamento de Clínicas Veterinárias, Mirian Siliane B. de Souza, Fernanda do Carmo Stievani, Guilherme Cardoso e Maria Isabel M. Martins.

