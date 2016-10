Pioneiro em cirurgia bariátrica recebe título de cidadão honorário

Londrina

O médico Antonio Carlos Valezi, pioneiro na cirurgia bariátrica (redução de estômago) em Londrina e região, recebe o título de Cidadão Honorário em sessão solene da Câmara Municipal, no próximo dia 26, às 20 horas. A homenagem foi proposta pela vereadora Lenir de Assis, subscrita por outros vereadores e aprovada pelo Executivo Municipal.

A cirurgia trazida por Valezi em 1999 contribuiu para melhorar a vida de milhares de pessoas de toda a região, que necessitavam de solução imediata para problema de obesidade, além de qualificar profissionais para a cirurgia bariátrica.

Carreira - Antonio Carlos Valezi fez Medicina pela UEL em 1985. Fez especialização em Cirurgia Digestiva na Santa Casa de São Paulo entre 1986 e 1991. Desde 1992 é professor na UEL, e exerce a profissão de médico em consultório privado.

Na época em que o professor trouxe a cirurgia bariátrica para Londrina, a técnica era novidade no tratamento da obesidade (Londrina foi a oitava cidade no Brasil a executá-la). Desde então, o médico operou mais de três mil pacientes. Hoje, Valezi é renomado pesquisador na área. Além de ministrar palestras, frequentemente apresenta trabalhos em congressos médicos, o que resulta na publicação de artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior.

Agência UEL