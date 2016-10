Às 11h Tite convoca seleção brasileira

Futebol

O técnico da seleção brasileira anuncia daqui a pouco às 11h, os jogadores que irão disputar os próximo jogos pela seleção, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA na Rússia em 2018.

A convocação acontece no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O Brasil enfrenta a Argentina no próximo dia 10 no Mineirão, em Belo Horizonte. Na sequência vai ao Peru enfrentar os donos da casa, no Estádio Nacional de Lima, em 15 de novembro.

CBF