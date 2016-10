Desafio Paraná premia jovens empreendedores paranaenses

Paraná

Jovens empreendedores podem se inscrever no programa Desafio Paraná, que visa identificar, capacitar e premiar pessoas que tenham uma boa ideia de negócio ou um negócio que já esteja rodando em sua cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro e os vencedores vão ganhar R$7 mil para aplicar em seus projetos. O programa Geração Empreendedora – Desafio Paraná é uma iniciativa da Aliança Empreendedora e está sendo realizado em parceria com o Governo do Estado e também com a Volkswagen.



Ação pioneira no Paraná, essa edição irá capacitar jovens que queiram iniciar um empreendimento ou querem expandir seus negócios. O Desafio Paraná vai premiar os vencedores em quatro categorias: ideia de negócio, negócio (com pelo menos seis meses de existência), negócio envolvendo tecnologia e negócio com impacto social.



COMO PARTICIPAR - Para participar, o jovem empreendedor precisa ter entre 18 e 35 anos, residir no Paraná e assistir a websérie Empreender Modo On, que é composto por 12 episódios onlines e gratuitos, com dicas importantes para quem tem uma ideia de negócio ou um negócio já existente. Completando essa etapa, o empreendedor terá acesso a um certificado e, com isso, poderá se inscrever no Desafio. Todo esse processo deve ser realizado dentro do site: www.desafioparana.com.br



Na fase final de seleção serão indicados até 40 finalistas. Destes, quatro empreendedores que se destacaram nas quatro categorias propostas pelo Desafio serão reconhecidos em uma cerimônia que vai acontecer em dezembro deste ano.

AEN