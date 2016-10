Informes de Rolândia

Cidades

Assinada a ordem de serviço para a revitalização da estrada dos pioneiros

O Prefeito Dr. Francisconi assinou a ordem de serviço para a revitalização da Estrada dos Pioneiros. O empreendimento visa a reconstrução do pavimento asfásltico, adequação da drenagem, execução do meio-fio, enleivamento e reconstrução de aterro. A KRB Obras Ltda ganhou a licitação e vai executar o serviço que custa R$ 2.978.407,38, sendo que o recurso é advindo de convênio com o estado do Paraná. Os Deputados Luiz Carlos Hauly (Federal – PSDB) e Cobra Repórter (Estadual – PSD) contribuíram na obtenção e liberação da verba. O Secretário de Planejamento, o Engenheiro Dário Campiolo acompanhou a assinatura do contrato e vai acompanhar o andamento dos trabalhos. O prazo para a execução é 8 meses. A empresa vencedora da licitação fica responsável pela garantia do serviço durante o prazo de cinco anos. De acordo com o Código Civil, fica sob a responsabilidade os eventuais reparos durante esse período de tempo.

Violência contra a mulher é tema de seminário no CCI

Em celebração ao mês da mulher/outubro rosa, a Secretaria de Assistência Social promoveu um seminário que teve como tema a violência contra a mulher no Centro de Convivência do Idoso (CCI). O Delegado Chefe da Polícia Civil na cidade, Bruno Rocha, explanou aos presentes sobre a lei “Maria da Penha” e a legislação sobre os direitos das mulheres. O Servidor da Secretaria de Saúde Rafael Dias deu um panorama quanto ao mapa da violência doméstica na cidade. Já a Professora Dra. Juliana Domingues deu exemplos de como a mulher pode identificar casos de abusos dos companheiros e que caracterizaria violência doméstica. Mais de 150 pessoas acompanharam atentamente o seminário. A Secretária de Assistência Social Rozimari Veronez, o Chefe de Gabinete Diego Silva, que representou o Prefeito Dr. Francisconi no evento, a Coordenadora do CCI Marlei de Oliveira, o Vereador Odir Polaco representando a Câmara Municipal, Servidores municipais, usuários do CCI, convidados e a comunidade em geral. Dia 27, a partir das 13h30, também no CCI, haverá a última atividade alusiva ao mês da mulher.

UBS da vila oliveira promove a saúde em eventos de orientação

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Oliveira promoveu um dia voltado a orientações e medidas de proteção e prevenção a doenças. No salão paroquial do bairro, a médica Dra. Nilza Francisconi proferiu uma palestra dentro do cronograma de ações do “Outubro Rosa” sobre a importância dos exames preventivos de Câncer de mama e Câncer de colo de útero. Mais de 50 usuários da unidade acompanharam a palestra. Ainda houve reunião dos pacientes que tratam da hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus na Unidade, e eles receberam orientações no combate e enfrentamento das moléstias.

Projetos de melhorias para os bairros da cidade são apresentados ao governo do estado

O Prefeito Dr. Francisconi e o Secretário de Governo Antônio Souza, acompanhados do Deputado Estadual Cobra Repórter, estiveram nesta terça-feira (18) em Curitiba, onde se reuniram com Diretores da SEDU (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano), apresentando projetos para revitalização dos bairros da cidade.

Informativo sobre poda e cortes de árvores

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SEMA/Rolândia alerta a população sobre cortes e podas de árvores no perímetro urbano. Todas as intervenções nas espécies os pedidos tem que ser protocolados na Prefeitura para que se abra um procedimento técnico que venha certificar se a espécie está mesmo em situação de risco ou em situação de queda, ou em possibilidade real de atingir a rede elétrica, para que seja documentado o procedimento e não venha a incorrer em notificação ou multa para o requerente.

Os cortes sem documentação estão proibidos e são passíveis de multas diante da legislação em vigor. Como o crime ambiental é inafiançável, o infrator será requisitado a plantar árvores em compensação proporcional ao caso ou a SEMA receber as mudas para investimento em plantio. O Secretário Paulo Gripp lembra ainda que essa recomendação é antiga e vem do Ministério Público, para que não se façam mais cortes e extração de árvores indiscriminadamente, sem o controle e manejos adequados. “A SEMA recebia proporcionalmente entre 10 pedidos, 8 para corte, 1 para poda e 1 para plantio.

Com a mudança do sistema, aumentou significativamente a procura para plantio de mudas e invertemos a situação com a exigência do plantio antecipado para o pedido de intervenção na planta”, afirma. Paulo Gripp reforça que estão em fase de estudos projetos em diversas áreas pontuais na cidade para a criação de bosques com árvores nativas, que produzam grandes áreas de sombreamento e sejam atrativos para a população. “Estamos viabilizando com um fornecedor, mudas de espécies frutíferas, tais como manga, caqui, goiaba, pêra, mexericas e laranja, para que a população possa desfrutar e colher frutos dentro da cidade com bosques voltados para esse fim”, informa.

Outra medida é que a SEMA fará vistoria periódica defronte aos lotes que não possuam árvores plantadas nas calçadas e passará a exigir do proprietário a sua inclusão. As mudas inadequadas deverão ser substituídas por árvores correspondentes às características das vias e todos as informações necessárias para isso poderão ser obtidas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Rua Santa Catarina, 1396, Centro, ou pelo telefone 3156-0333. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Assessoria de Imprensa