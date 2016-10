Copel restabelece energia após temporal

Paraná

As chuvas que atingiram toda a região Norte do Paraná na tarde de ontem (20) causaram danos à rede elétrica e desligamentos em 35 municípios. A região chegou a registrar interrupções no fornecimento de energia a 90 mil domicílios do Vale do Ivaí, na região de Londrina e no Norte Pioneiro.



Na manhã desta sexta-feira, equipes permanecem em campo para concluir as manutenções e religar os 3,5 mil imóveis que no momento estão sem luz na região, localizados principalmente em áreas rurais. O município de Jundiaí do Sul é o único que se encontra totalmente sem energia, por conta da quebra de dois postes na fonte que abastece os 1.304 imóveis atendidos na cidade.



O telefone da Copel é 0800 51 00 116. A falta de luz também pode ser comunicada por SMS, enviando uma mensagem com as letras “SL” e o número da unidade consumidora, para 28593, ou pelo aplicativo gratuito Copel Mobile.

COM/COPEL