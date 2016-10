Casa da Mulher realiza palestra sobre prevenção do câncer de mama

Cidades

Ação faz parte da campanha Outubro Rosa e será desenvolvida em parceria com a equipe de saúde do Nasf 1; inscrições pelo telefone 3378-0111

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por meio da Casa da Mulher, promove hoje (24), às 14 horas, uma palestra sobre prevenção do câncer de mama. A atividade integra a campanha Outubro Rosa, mês voltado para a sensibilização e conscientização sobre saúde da mulher. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone 3378-0111. As vagas são limitadas.

A palestra irá ocorrer em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf 1), e será ministrada pela enfermeira Erica Pereira.

A intenção é chamar a atenção da população feminina para a importância da realização do autoexame das mamas e do preventivo de câncer de colo de útero. A Casa da Mulher fica na avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.

