Vestibulandos driblam calor e ansiedade da 1ª fase

Momentos antes do início das provas, candidatos procuravam uma sombra para enfrentar o forte calor de 29 graus, no Campus da UEL, onde a grande maioria (mais de 8,5 mil estudantes) faz a 1ª fase do Vestibular 2017. Além da alta temperatura, candidatos tiveram ainda de enfrentar o nervosismo natural do desafio do vestibular. Locais de provas foram liberados às 13h20.

Para relaxar alguns buscaram uma revisão de última hora ou a conversa com colegas. Outros preferiram desfrutar da companhia da família. É o caso da candidata ao curso de arquitetura, Maria Vitória Moreali, de Botucatu (SP), que aguardava a abertura dos portões ao lado dos pais, Ângela e Wagner.

A família saiu cedo de casa e enfrentou cerca de quatro horas de viagem para chegar à Londrina. Além da UEL, a candidata enfrentará até o final do ano os vestibulares da USP, Unesp e Unicamp.

Maria Vitória conta que escolheu a UEL por gostar da cidade e ter boa referência do curso de Arquitetura daqui. Os pais afirmaram que, apesar da aparente tranquilidade, não é fácil lidar com a expectativa. Mas a presença nesta hora é um grande diferencial.

Lorena Porto foi outra candidata que aguardou o início da prova ao lado dos familiares. Natural de Assis (SP), Lorena estava acompanhada dos pais, Gilson e Glória, além da irmã, Gabriela. Ela tenta uma vaga para o curso de Comunicação Social (Jornalismo), movida pela paixão pela leitura e o ideal de que é possível construir uma sociedade crítica e cidadã. Para a vestibulanda, dois fatores fazem da UEL um grande sonho. A proximidade da cidade natal e o ótimo conceito da Universidade.

Já a estudante Lis Carolina Leonardi, da cidade de Rolândia, está na disputa de uma vaga ao curso de Química, com foco na área industrial. Ela conta que está concluindo um curso técnico na área e que busca agora novas oportunidades. Lis aproveitou a sombra de uma árvore para descansar antes do início da disputa. Apesar da aparente tranquilidade, ela disse que a ansiedade é um dos desafios a serem vencidos.

