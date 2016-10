Copel e Sanepar recebem o Troféu Transparência

Paraná

Copel e Sanepar receberam na última quinta-feira (20) o Troféu Transparência, uma iniciativa da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) em parceria com a Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) e Serasa Experian.



O prêmio reconhece publicamente a qualidade e as boas práticas de governança das empresas na apresentação de seus dados contábeis.



COPEL - Após 14 anos, a Copel voltou ao ranking que reconhece a qualidade das informações contábeis prestadas ao mercado e é a única estatal entre as cinco empresas do setor elétrico premiadas na 20ª edição.



Para o superintendente contábil da empresa, Adriano Fedalto, além da qualidade e o grau das informações prestadas e os padrões de contabilidade adotados, os relatórios complementares publicados anualmente pela estatal também contribuem para o reconhecimento da Copel. “A Copel tem um comprometimento no tratamento das informações que são importantes para o negócio como o balanço social e ambiental que explicam, atualizam e mostram o comprometimento da empresa com o mercado e a sociedade”, afirmou.



Nos 20 anos do Troféu Transparência, a Copel já foi premiada em 1998. 1999, 2000, 2001 e 2002 e volta agora ao ranking das empresas mais transparentes.



SANEPAR - Premiada entre as empresas com receita líquida até R$ 5 bilhões, a Sanepar recebeu o Troféu Transparência pela quarta vez. As demais foram nos anos de 2002, 2003 e 2004.



“Para nós, da contabilidade, o processo de convergência para o IFRS (Normas Internacionais de Contabilidade) foi muito trabalhoso, porém muito enriquecedor. Todos os profissionais estavam comprometidos em atender às regras e as melhores práticas do mercado e este prêmio comprova o ótimo trabalho feito pela Companhia”, disse Osires Kloster, gerente da Unidade de Serviços Contábeis.



A Sanepar elaborou o relatório levando em consideração prioritariamente a observância de princípios e fundamentos da transparência e a integração das informações num único volume. Em 2015, o relatório da Sanepar apresentou também o Relatório de Sustentabilidade integrado com o Relatório de Administração.



Segundo o presidente da Companhia, Mounir Chaowiche, o objetivo foi integrar todas as informações da Sanepar. “Desenvolvemos um produto que se comunica com todos os stakeholders. Isso fortalece a confiança do mercado e da sociedade na Companhia. Tivemos aumento da receita, muitos investimentos e evolução da gestão como um todo. Isso comprova o compromisso do Governo do Estado do Paraná em fortalecer as empresas estatais e torná-las mais confiáveis e competitivas”, afirmou.



CRITÉRIOS TÉCNICOS - A transparência como compromisso das empresas e direito da sociedade é reconhecida pelo Troféu Anefac sob o ponto de vista das divulgações dos balanços e relatórios de administração. “Não avaliamos a situação econômico-financeira da empresa, mas sim o seu grau de transparência. Ou seja, olhamos para aquilo que ela divulga e não importa se ela está bem do ponto de vista financeiro ou se está quebrada”, explica Antonio Carlos Machado, presidente da Anefac.



Para estar entre as vencedoras, as empresas precisam atender a critérios técnicos, como qualidade e grau das informações contidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, transparência das informações prestadas, clareza do Relatório da Administração e sua consistência com as informações divulgadas, aderência integral às Normas Contábeis, não apresentar modificações (ressalvas) no relatório dos auditores independentes, apresentação da divulgação quanto a layout, legibilidade, concisão, clareza e também a divulgação de aspectos relevantes, mesmo que não exigidos legalmente, mas importantes para o negócio como: Ebitda, valor econômico agregado, balanço social e ambiental, etc.



“A premiação recebida pelas duas estatais do Governo do Paraná representa o reconhecimento de um conjunto de elementos fundamentais que reflete diretamente na imagem da empresa perante seus acionistas, colaboradores, fornecedores, consumidores, governos e demais atores”, disse o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.

AEN