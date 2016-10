Brasil conquista o Mundialito de Beach Soccer

Esportes

A Seleção Brasileira conquistou o título do Mundialito de Beach Soccer com goleada sobre a Itália por 8 a 2, ontem (23). O torneio faz parte da preparação brasileira para as Eliminatórias da Conmebol, em fevereiro, no Paraguai, classificatório para a Copa do Mundo FIFA.

Depois de uma primeira fase difícil contra o Japão vencida nos pênaltis, os comandados de Gilberto Costa fizeram ótimas partidas com direito a goleadas sobre o México e na decisão contra a Itália. Desde que assumiu o comando da equipe, o técnico segue invicto, com 11 vitórias em 11 jogos. E se engana quem acha que o excelente retrospecto e a conquista do Mundialito faz Gilberto descansar.

– Foram três bons jogos, uma competição importante, que exigiu bastante da equipe. Estamos evoluindo, há alguns pontos a melhorar, claro, mas fiquei feliz de vez como o Brasil se comportou em quadra. Todos estão de parabéns pela conquista, vamos comemorar hoje esse belo resultado, e amanhã já pensamos em Dubai.

Mão recebeu o troféu de “Melhor Goleiro”, Mauricinho foi o “Artilheiro” da competição com cinco gols e Ozu, do vice-campeão Japão que venceu o México por 8 a 0, foi eleito o “Melhor Jogador”. Autor do gol que abriu o caminho para o triunfo, Catarino exalta a partida perfeita com o apoio do público no êxito sobre a equipe italiana, já classificada para a Copa do Mundo FIFA.

– Foi uma vitória com a cara desse grupo, mantivemos o fôlego e a concentração durante todo o jogo, jogamos no mesmo ritmo toda a partida, estamos bem preparados e isso é mérito do planejamento que é feito pela comissão técnica. Tudo foi perfeito, a torcida nos apoiando, a entrega de todos, é um título que nos dá mais motivação e confiança nessa preparação pensando na Copa Intercontinental e, principalmente, nas Eliminatórias para as Bahamas.

O Jogo

Na manhã deste domingo, a Seleção Brasileira pisou nas areias da praia do Gonzaga, em Santos, motivada e confiante para conquistar o título. A Azzurra entrou em campo sem possibilidade de conquistar o torneio, mas disposta a não facilitar o triunfo da equipe anfitriã. O jogo começou disputado e com contra-ataques perigosos da Itália. Porém foi o Brasil quem abriu o placar, com gol de Catarino. 1 a 0 no resultado parcial.

A volta para o segundo tempo foi agitada, Mauricinho e Bokinha fizeram mais dois para equipe verde-amarela. Enquanto Palmacci e Zurlo diminuíram a vantagem brasileira.3 a 2., O terceiro tempo foi emocionante e com atuação de gala dos brasileiros. Com uma torcida vibrante que lotava as arquibancadas da arena montada em Santos, a Seleção foi para a última etapa com fôlego e ótimo entrosamento, marcando cinco gols. Nelito fez o quarto gol, Bokinha marcou o quinto, Lucão aumentou. O autor do quarto gol marcou novamente e Mauricinho, artilheiro da competição com seis gols, fechou a goleada. 8 a 2.

Boa causa

A festa no pódio foi ao lado do pequeno Lucca Becceneri, de 3 anos, que nasceu com paralisia cerebral e está arrecadando doações para que possa ser submetido a uma cirurgia nos Estados Unidor. Lucca está com a Seleção Brasileira desde o último sábado, hospedado no hotel onde a equipe está concentrada.

