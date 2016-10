Rubens Barrichello conta história inédita sobre Ayrton Senna em especial dos 25 anos do tri

Esportes

Barrichello foi o convidado do SENNA TV, canal oficial do Instituto Ayrton Senna, que programou um especial para comemorar os 25 anos do tricampeonato

O SENNA TV, canal oficial do piloto brasileiro no Youtube mantido pelo Instituto Ayrton Senna, realizou um programa especial na última quinta-feira (20), quando se completaram exatos 25 anos da conquista do tricampeonato mundial de F-1: uma entrevista exclusiva com Rubens Barrichello, fã declarado de Senna.

O atual piloto da Stock Car contou em um bate-papo com o jornalista Rodrigo França algumas histórias inéditas do tricampeão mundial, inclusive de uma passagem justamente sobre uma das corridas mais famosas de Senna, o GP da Europa de 1993, realizado debaixo de um tempo bastante instável em Donington Park, na Inglaterra

"Tem um momento bem curioso desta corrida. Durante a prova, eu me perdi já não sabia que volta era, não sabia qual era o momento da prova, só vi lá P2 (segundo lugar) na placa da equipe. Eu estava em segundo e aí vem o Ayrton Senna atrás. Aí eu falei ‘bom, agora, se eu virei o líder, por mais que eu o idolatre, vale a liderança, ele não vai me passar’. Aí eu tomei uma bandeira azul e eu vi que estava tomando uma volta dele!", relembra Barrichello, citando um inédito caso em que o primeiro colocado (Senna) já estava à frente do segundo (Barrichello) por uma volta, tamanho o show do tricampeão naquela prova de 1993, algo raríssimo na história da F-1 moderna.

O piloto também comentou da idolatria a Senna no Japão, onde Ayrton conquistou seus três títulos mundiais, inclusive o de 1991, em Suzuka, no dia 20 de outubro.

Para conferir o programa completo, acesse o canal Senna TV no Youtube.

Link do canal: https://www.youtube.com/channel/UCMNHx0v3CePF3RFNs3mr0vg/videos

Assimp/Stockcar