Diego Pierluigi vence em Londrina e coloca a BMW Motorrad de novo no topo do pódio do SuperBike

Esportes

O argentino conquistou a vitória na última volta. Sebastiano Zerbo completou a disputa em sexto. Próxima etapa será no dia 13 de novembro em Goiânia

O domingo (23) não poderia terminar de melhor maneira para a equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing. O time está comemorando mais uma vitória no SuperBike Brasil, pois Diego Pierluigi voltou a vencer a disputa da SBK Pro, desta vez em Londrina no Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde foi realizada a sétima etapa da temporada. O piloto fez a estreia dele no circuito paranaense em grande estilo. O argentino conquistou o topo do pódio ao completar as 16 voltas da corrida em 20min44s510 e ainda cravou a melhor volta da prova em 1min16s958 a 142,909 km/h. O companheiro de equipe, Sebastiano Zerbo também ficou no Top-10, e concluiu a prova em sexto. Neste domingo o canal FoxSports2 exibirá um VT da prova às 21h30. A próxima etapa, que será disputada em rodada dupla, será dia 13 de novembro, em Goiânia.



A disputa no traçado localizado no norte paranaense aconteceu, neste domingo, com pista seca e calor. A briga pela vitória foi eletrizante, com Faustino e Pierluigi acelerando forte na busca pelo primeiro lugar. O argentino ficou praticamente a corrida toda em segundo, e usou a estratégia de atacar no final para garantir sua segunda vitória na SBK Pro.



"Foi uma corrida muito boa e bastante disputada, apesar da pista estar muito quente. Fiz boa largada, ficando na segunda posição. Então, fui atrás do Diego Faustino. A moto dele estava melhor na primeira parte da pista, mas a minha BMW estava mais forte no segundo trecho do traçado. Esperei a última volta para tentar a manobra. Fiz uma boa ultrapassagem o que me deu a vitória. Eu fico muito feliz com o resultado e por todo o trabalho da equipe. Minha moto estava perfeitamente acertada. Eu agradeço a todos, o time, o Alex Barros, aos patrocinadores", comemorou Diego Pierluigi, que já ocupa o oitavo lugar na tabela, com 51 pontos.



Sebastiano Zerbo também ficou satisfeito com o resultado. O italiano completou a sétima etapa em sexto lugar, depois de largar da sétima posição. "Hoje estava muito calor. A moto estava muito bem acertada e rápida. Cheguei a ficar no Top-5, mas no último giro, comecei a sentir mais meu braço (que preciso operar), e não consegui segurar o quinto lugar. Mas fiquei na sexta posição e acho que foi positivo", disse o piloto da BMW S 1000 RR #81, que está em sexto no campeonato, com 63 pontos, sem considerar o descarte obrigatório do pior resultado.



Confira o resultado da 7ª etapa da SBK Pro em Londrina (Top-10):

1. Diego Pierluigi (BMW Motorrad Alex Barros Racing), BMW S 1000RR, 16 voltas, em 20mins44s510

2. Diego Faustino (Honda Mobil), Honda CBR 1000 RR, a 0s648

3. Danilo Lewis (TecFil Racing Team ), BMW S 1000RR, a 12s456

4. Wesley Gutierrez (Kawasaki Racing Team), Kawasaki Ninja ZX-10R, a 13s013

5. Maico Teixeira (Honda Mobil), Honda CBR 1000 RR (P), a29s027

6. Sebastiano Zerbo (BMW Motorrad Alex Barros Racing), BMW S 1000RR, a 29s246

7. José Luiz T. Cachorrão (Honda Mobil), Honda CBR 1000 RR, a 38s539

8. Juracy Rodrigues "Black" (Black Day Racing Team), Kawasaki Ninja ZX-10R, a 39s015

9. Luciano Pokemon (Pkm Racing), Kawasaki Ninja ZX-10R, a 51s504

10. Massao Nishimoto (Dynel's Racing Team), Kawasaki Ninja ZX-10R, a 54s629



Os 10 primeiros no campeonato da SBK-Pro 1000cc, após sete etapas: *

1) 17-Danilo Lewis, 131

2) 68-Diego Faustino, 117

3) 51-José Luiz Cachorrão, 90

4) 134-Wesley Gutierrez, 84

5) 36-Maico Teixeira, 83

6) 81-Sebastiano Zerbo, 63

7) 88-Diego Pretel, 53

8) 84-Diego Pierluigi, 51

9) 55-Marco Solorza, 43

10) 5-Mauro Thomassini, 31

*Resultados extraoficiais - na pontuação, não foram considerados os descartes obrigatórios

Assimp