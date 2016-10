Final do Bom de Bola é antecipada em Apucarana

Esportes

Inicialmente agendada para começar no dia 30 de outubro, as Finais A (15 a 17 anos) e B (12 a 14) dos Jogos Escolares Bom de Bola serão antecipadas para o sábado, dia 29. A decisão foi tomada em comum acordo com a prefeitura de Apucarana, sede do evento, e o Núcleo Regional de Educação (NRE). “Após um período de propostas e entendimentos com o prefeito Beto Preto e a chefe do NRE de Apucarana, professora Maria Onide, o prefeito colocou à disposição as escolas municipais para alojamento dos atletas”, explica a coordenadora dos Jogos Escolares, Marcia Tomadon.



Apucarana também tem escolas invadidas por estudantes que protestam contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal. “Dessa forma, não haverá prejuízo para os estudantes do município, que também vai sediar a Fase Final B dos Jogos da Juventude”, conclui Marcia.



Confira as novas datas:



- Dia 26 de Outubro (quarta-feira) - Sessão Preliminar

- Dia 27 de Outubro (quinta-feira) - Discussão do Regulamento

- Dia 28 de Outubro (sexta-feira) - Chegada dos atletas no período da tarde

- Dia 29 de Outubro (sábado) - Cerimonial de Abertura e logo após inicio da competição.

- dia 02 de Novembro (quarta-feira) - Término da competição.

COM/SEET