Prefeito autoriza licitação para reforma da UBS Panissa/Maracanã

Saúde

Serão investidos R$ 442 mil na recuperação da unidade, que foi afetada pelas chuvas de janeiro

O prefeito Alexandre Kireeff assinou, na última sexta-feira (21), a autorização para abertura de processo de licitação da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Panissa/Maracanã, na região oeste. O anúncio ocorreu durante a cerimônia de inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Telma Cavalheiri da Motta Sanches, no Jardim Maracanã.

“Essa UBS é um dos imóveis que foram afetados pelas chuvas de janeiro e que não tinham projetos de sua construção original. Isso demandou todo o desenvolvimento de projeto, para que depois pudesse ser realizada a licitação, que acabou demorando um pouco. Mas agora, felizmente foi dada a ordem de serviço autorizando a reforma da estrutura”, explicou o prefeito.

Para promover a recuperação da estrutura da unidade de saúde, será investido um total de R$442.290,72. Metade do recurso, R$ 221.145,36, é da Prefeitura de Londrina, e a outra parte, com valor igual, é proveniente do governo do Paraná.

A licitação irá ocorrer na modalidade de Concorrência Pública e a publicação do edital deverá ser feita até o final de novembro. A previsão é de que a empresa responsável pela reforma esteja contratada até o final de dezembro.

A reforma prevê a demolição de partes afetadas e recuperação de fundação, alvenaria de paredes, esquadrias, portas e vidros. Além disso, será feita a troca de 431 metros de piso, troca de pontos elétricos, incluindo tomadas e interruptores, reforma de banheiros, reconstrução de calçadas externas e instalação de placas de identificação.

A UBS Panissa/Maracanã está interditada desde janeiro deste ano, por problemas estruturais que foram causados pelas fortes chuvas que afetaram o munícipio. O evento climático extremo ocorrido neste mês danificou diversos pontos como ruas, pontes, estradas rurais, escolas, unidades de saúde e outros. A unidade sofreu desgaste predial e sérios danos estruturais, que foram confirmados em vistoria realizada por engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Desde que a UBS foi interditada, em fevereiro, a Prefeitura de Londrina vem concedendo transporte gratuito, diariamente, aos moradores dos bairros de abrangência da unidade, que são deslocados até as UBSs do Jardim Tóquio e do Jardim Bandeirantes. Nestes locais, a equipe de profissionais da UBS Panissa/Maracanã fica exclusivamente à disposição para realizar os atendimentos a este público. Dessa forma, não há prejuízos às agendas de atendimento.

Sobre a UBS - A UBS Panissa/Maracanã oferece atendimento com serviços de Enfermagem, Clínica Médica, Pediatria e Odontologia. A unidade tem área total de 498 metros quadrados e fica na Rua Ginástica Olímpica, 195, Jardim Maracanã.

Sua área de abrangência inclui os Jardins Columbia D, Campo Verde, Londriville, Maracanã, Tropical C, Sabará 3 e Olímpico, Portal das Colinas 1 e 2, Parque Universidade 1 e 2, Conjuntos Habitacionais João Turquino e Avelino Vieira (Panissa) e chácaras (Cafezal).

N.com