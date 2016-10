Inaugurada CMEI no Jardim Maracanã

Educação

Antiga reivindicação da comunidade, local vai atender 116 crianças de zero a cinco anos

O prefeito Alexandre Kireeff participou, nesta sexta-feira (21), da solenidade de inauguração do Centro Municipal de Educação (CMEI) Infantil Telma Cavalheiri da Motta Sanches, localizado na Rua Adelina Piqueti Barrios, 170, no Jardim Maracanã. O evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Janet Thomas.

Foram investidos R$ 1.359.357,47, provenientes do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do governo federal. O Município investiu, como contrapartida, R$ 52.605,58, além do terreno e adequações da marcenaria.

Durante a solenidade, o prefeito falou sobre a importância do CMEI para os bairros locais. “Trata-se de uma região em que é necessário o ensino público, gratuito e de qualidade para promover o processo educacional desde o início”, frisou Kireeff.

No CMEI, foram construídas nove salas de aulas. O quadro funcional é composto por 21 professoras, uma secretária, duas supervisoras e uma diretora, além de seis profissionais que irão atuar nos serviços de merenda escolar e limpeza. “Aqui no CMEI, não construímos somente a edificação, mas também a humanização das crianças”, avaliou a diretora da unidade, Maria Cristina Anzola Alexandre.

O funcionamento do CMEI começou, gradativamente, em maio deste ano, com cerca de 50 crianças. Atualmente atende 116 crianças, de zero a cinco anos, dos bairros Maracanã, Universitário, Olímpico, João Turquino, Avelino Vieira e Columbia.

São cinco turmas em turno integral e três turmas em meio período (5 horas de aula), de zero a cinco anos. “O CMEI era uma reivindicação antiga da comunidade, pois abrange crianças de vários bairros. Vamos iniciar 2017 com 160 crianças, que serão chamadas à medida que irão se adaptando ao ambiente escolar”, informou Janet Thomas, secretária municipal de Educação.

Desde 2013, 5,2 mil vagas foram abertas para novos alunos da rede municipal de ensino, sendo que a meta do governo era a criação de 4 mil vagas. Também foram inaugurados nove novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e outros seis Centros de Educação Infantil foram municipalizados e, portanto, pertencentes agora à rede de ensino da Prefeitura de Londrina.

Homenagem – A homenageada que dá nome ao CMEI Telma Cavalheiri da Motta Sanches nasceu em 16 de dezembro de 1966, em Londrina (PR). Em 1987, começou a dar aulas na rede municipal de ensino de Londrina e lecionou durante toda sua vida profissional na alfabetização de crianças da Escola Municipal Ignez Corso Andreazza.

Durante sua carreira, repassou o amor que tinha pelos livros através de seu trabalho de contação de histórias, leituras, peças de teatro e desenhos, caracterizados com os personagens infantis como Jeca Tatu, Fada Madrinha, Cinderela, entre outros. Ela faleceu em dezembro de 2005.

Para o irmão da homenageada que dá nome ao CMEI, Renato Cavalhieri da Motta, a esperança é que a unidade de ensino possa levar o amor que tinha Telma pela educação. “A Telma era o orgulho da nossa família. Ela deixa de significado em nossas vidas o amor e a gente enxerga isso em cada professor que trabalha aqui”, disse.

