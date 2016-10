Copa Mundial FIFA Rússia 2018: Mascote oficial é um lobo chamado Zabivaka™

Futebol

Na última sexta-feira (21) o público russo elegeu o mascote oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Um lobo cheio de graça, sedutor e confiante foi escolhido para o cargo, seu nome, Zabivaka™ ou "pequeno goleador", ele ganhou 53% dos votos, seguido do tigre com 27% dos votos e do gato com 20% dos votos.

Mais de 1 milhão de pessoas participaram da votação aberta no FIFA.com há um mês e culminando com uma transmissão ao vivo de gala pela primeira cadeia de televisão russa. Sem dúvida, este foi o mais criativo e participativo processo para escolher uma mascote da história do torneio.

"Para chegar à eleição do lobo, primeiro nós coletamos as preferências das crianças russas através de uma pesquisa online. Em seguida, os estudantes universitários foram inspirados para fazer os desenhos, e agora o público escolheu o seu personagem favorito entre os três pré-selecionados ", disse a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura.

"Trabalhamos 18 meses neste projeto, e estamos muito satisfeitos que a mascote de 2018 é o resultado do trabalho em equipe, em que o povo russo tem exibido o seu talento criativo e determinação para trazer a Copa do Mundo FIFA a ser concretizada ", acrescentou.

"Tenho certeza que Zabivaka será um enorme sucesso com os fãs da Copa das Confederações FIFA de 2017 e a Copa do Mundo Rússia 2018", assegura Vitaly Mutko, presidente do Comitê Organizador Local, que testemunhou ao vivo na televisão, onde ele anunciou ao vencedor mascote oficial.

"No entanto, seu papel vai muito além de sua popularidade entre os jogadores. Nossa mascote deve inspirar os fãs, fazendo com que mais e mais pessoas se relacionem com o futebol e convidando-os para os estádios para que eles possam criar memórias inesquecíveis. Milhões de russos tomaram parte na votação sobre o lobo, e isso significa que Zabivaka vai fazer um grande trabalho representando o nosso país no mundo ".

Ronaldo, campeão da Copa do Mundo da FIFA, que consagrou a lenda do futebol brasileiro, acompanhou os três candidatos durante a noite de gala televisiva. A noite trouxe boas recordações, já que foi ele quem introduziu o mascote oficial da Copa do Mundo Brasil 2014, há quatro anos no seu país.

"Fuleco foi um grande sucesso no Brasil. Os meus filhos adoraram e os adultos também, é impressionante como rapidamente o tempo passa, estamos apresentando o animal de estimação de 2018, disse o ex-jogador, autor de quinze gols no Mundial de FIFA.

"Animais de estimação são excelentes representantes do torneio e além disso alegram a atmosfera do estádio. Só de vê-lo aqui hoje, tenho certeza que Zabivaka vai ser um moscote a altura. Os fãs de todo o mundo terá em seus corações por um longo tempo" completou o brasileiro.

Você pode ver a história de Zabivaka e mais informações sobre o animal de estimação através de mascot.fifa.com,Facebook e VKontakte (o último enlace em russo apenas).

Ele pode ser o mais jovem da equipe, mas também é o jogador mais rápido, ousado e habilidoso com a bola. Lobo talentoso, quase sempre contribui para a vitória de sua equipe.

Características:

• Encantador, confiante e sociável, sempre sonhou em ser uma estrela de futebol.

• Seu passatempo favorito é futebol e jogar sempre com esportividade, valorizando os seus pares e respeitando os seus adversários; Ele sabe muito bem o que ele faz.

• Todo mundo gosta de sua companhia, é o mais divertido de sua equipe por fazer os outros rirem.

• Gosta de usar óculos esportivo, quando em ação, porque ele acha que melhorar a sua capacidade no campo. E, além disso, ele adora posar.

FIFA