SESC divulga programação para a Semana Nacional do Livro

SEMANA NACIONAL DO LIVRO 2016

Anualmente, a Semana Nacional do Livro (SNLB) é comemorada em todo território nacional na última semana do mês de outubro. Assim, a SNLB em 2016 será desenvolvida em rede, com atividades culturais e educativas em várias bibliotecas do município de Londrina: públicas, privadas, escolares, universitárias, entre outras. O objetivo é articular e promover ações que atuem no fomento ao livro, à leitura e literatura e na democratização do acesso à informação.

O Sesc Londrina será um dos locais onde as atividades da SNBL serão desenvolvidas.Confira a programação clicando nas imagens abaixo:

