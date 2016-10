Palcos musicais traz Cristian Budu a londrina

Entretenimento

Pianista que conquistou elogios e prêmios internacionais faz concerto solo em Londrina; no programa, obras de Bach, Beethoven, Chopin e Schumann

Para fechar com chave de ouro a programação de 2016, a Série Palcos Musicais reservou um concerto especial de piano solo com o jovem pianista Cristian Budu, um dos expoentes de nova geração, que ganhou a prestigiada competição Clara Haskil, na Suíça, e coleciona elogios da crítica europeia. A apresentação será no dia 03 de novembro (quinta-feira), às 20h30, no Teatro Mãe de Deus.

Cristian Budu vai apresentar “As Fantasias” - concerto de piano solo com obras de Bach (Fantasy in C, Wq 59/6), Beethoven (Sonata "quasi una Fantasia", op. 27 nº 2 “Moonlight"), Chopin (Polonaise-Fantasie op. 61) e Schumann (Fantasia op.17). Os ingressos já estão à venda podem ser adquiridos por R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada).

Brasileiro de origem romena, Cristian Budu é dotado de uma musicalidade genuína e de uma calorosa força de comunicação. Sua personalidade artística e seu colorido pianismo vêm sendo internacionalmente reconhecidos. Desde muito jovem, Cristian alcançou os primeiros lugares em diversos concursos nacionais, como o Concurso Nelson Freire e o Programa Prelúdio da TV Cultura. O CD do músico lançado na Suíça, com obras de Chopin e Beethoven, ganhou a "Editor's Choice" da revista Gramophone, no Reino Unido - a revista mais importante no mundo da música clássica.

Concurso Clara Haskil

Em 2013, aos 25 anos de idade, Cristian tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Grande Prêmio – mais 2 prêmios extras, incluindo o prêmio do público – do Concurso Internacional Clara Haskil, na Suíça, um dos mais importantes e prestigiados do cenário mundial, que elege apenas um ganhador por edição - e por vezes nenhum.

O prêmio foi considerado pela crítica especializada como a mais importante conquista por parte de um pianista brasileiro nos últimos 22 anos, e lançou Cristian numa carreira internacional, com concertos na America Latina e Europa. O Concurso Clara Haskil tem vários nomes premiados anteriormente como Richard Goode, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida e Evgeni Korolyov.

Jovem Talento

Cristian também venceu o Prêmio 2013 na Categoria Jovem Talento, da Revista Concerto, e foi convidado pela mesma para gravar o CD do ano que foi lançado em 2015 para seus assinantes. Neste ano, Cristian foi também convidado a gravar um CD solo comercial, pelo selo Claves, na Suíça.

Apresentou-se nos festivais J. S. Bach na Suíça, na série ‘Rising Stars’ do Festival Frankische Musiktage, na Alemanha, no Festival da Radio France, no Festival de Delft, na Holanda, no Rockport Music Festival, nos EUA, no Festival Internacional de Campos do Jordão, em que também fez parte do corpo docente, na série da OSESP em 2015 e 2016, com o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, com a Orquestra Sinfônica de Lucerne, Orquestra Sinfônica de Jerusalém, entre outros.

Reconhecido também pela sua sensibilidade camerística, Cristian já teve a honra de dividir o palco com artistas como Christian Poltera, Jennifer Stumm, Rick Stotijn, Alexandra Soumm, Giovanni Gnocchi, Joseph Conyers e Semion Gavrikov, spalla dos segundos violinos da Orquestra Filarmônica de Israel.

Atualmente, Cristian também desenvolve um duo com a violinista suíça Esther Hoppe, vencedora do Concurso Internacional Mozart e que leciona no Mozarteum, em Salzburg.

Quando se mudou para Boston, em 2010, Cristian hospedava saraus especiais em sua casa que inspiraram posteriormente a criação do projeto Groupmuse (www.groupmuse.com), que gerou grande impacto na mídia e ganhou a parceria da Boston Symphony Orchestra.

Pianosofia

No Brasil, Cristian é criador do projeto Pianosofia, que traz a música clássica de volta à casa das pessoas, realizado por uma comunidade de músicos que frequentemente se encontram, ensaiam e cultivam o genuíno amor pela Música. O projeto valoriza formações de câmara com piano, na intenção de “acordar” os pianos que estão “mudos” nas casas das pessoas, e logo de início ganhou o importante apoio da Sociedade Cultura Artística.

O Pianosofia também prevê a expansão da comunidade por parte do público, sendo que todos os membros são conhecidos pessoalmente em saraus que podem ser requeridos através do próprio site.

Cristian cresceu em Diadema (SP). Teve seus primeiros contatos com o multi-artista Antônio Nóbrega, que o introduziu ao rico universo das músicas e danças tradicionais brasileiras. Foi aluno do Instituto Brincante por quatro anos, tendo aulas com Rosane Almeida e diversos artistas populares, e lá seu aprendizado foi de grande importância ao seu desenvolvimento artístico.

O instrumentista já teve a honra de participar de espetáculos especiais com Antônio Nóbrega; e depois, em Boston, Cristian integrou um quarteto especializado em música brasileira que em 2013 venceu o Honors Competition do New England Conservatory, na categoria “Improvisação Contemporânea”. A premiação proporcionou diversas apresentações nos EUA e a gravação de um CD.

É formado em música pela Universidade de São Paulo, onde teve como professor o pianista Eduardo Monteiro. Nos Estados Unidos, tornou-se mestre em performance pianística sob tutela de Wha-Kyung Byun, com uma bolsa de estudos especial concedida pelo New England Conservatory de Boston.

Em 2014, Cristian foi aceito na mesma escola para o Artist Diploma, programa de maior prestígio dos conservatórios norte-americanos, que oferece, além de bolsa integral e patrocínio, diversos concertos solo, de câmara e com orquestras nos Estados Unidos.

Patrocínio

A Temporada da Série Palcos Musicais 2016 é organizada pela Artis Colégium e tem o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), Unimed e John Deere/Horizon. Conta com o apoio da Rádio UEL FM, CBN, SESI, Hotel Crystal, Londrina Convention, Brasiliano e Livraria da Silvia.

Serviço

Série Palcos Musicais Temporada 2016

Cristian Budu – Concerto piano solo: “As Fantasias”

Quando: quinta-feira (3) de novembro

Horário: 20h30

Local: Teatro Mãe de Deus (Avenida Rio de Janeiro, 700)

Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Local de venda:

Bilheteria Online: https://www.sympla.com.br/recital-de-piano-com-cristian-bud… ; Livraria da Silvia - Rua Belo Horizonte, 900, Loja 19 | (43) 3026-9339; Brasiliano - Rua Espírito Santo, 655 | (43) 3322-9211; Somente no dia do evento, a partir das 14h: Teatro Mãe de Deus - Avenida Rio de Janeiro, 700 | (43) 3878-6800.

Doc Comunicação