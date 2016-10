Copel disponibiliza R$ 16 milhões para projetos de eficiência energética

Paraná

A Copel recebe até o dia 7 de novembro as inscrições no edital de chamada pública para projetos que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia. Destinada a consumidores de todas as localidades atendidas pela concessionária, a iniciativa disponibilizará R$ 16 milhões para a implementação das propostas selecionadas.



A chamada requer um diagnóstico que descreva os resultados previstos com a substituição de equipamentos, comparando o desempenho do conjunto atual com aquele que se pretende instalar com a execução do projeto. A relação entre custo e benefício é o principal fator que determina a classificação das propostas, em dois grupos conforme as categorias determinadas pela Aneel: serão R$ 9 milhões destinados à melhoria de instalações industriais e em condomínios residenciais, e outros R$ 7 milhões para projetos de comércio e serviços, poder público, rural, serviços públicos e iluminação pública.



Podem participar da chamada pública consumidores que exercem atividades com fins lucrativos – a quem os recursos são concedidos em caráter de financiamento – e também sem fins lucrativos, que recebem os valores a fundo perdido.



EDITAL - O edital PEE 001/2016 integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Copel, e pode ser acessado na página www.copel.com. A empresa disponibiliza um manual para elaboração de propostas e a relação dos esclarecimentos já prestados às pessoas interessadas. Os investimentos nesta área atendem à Lei 9.991/2000, que determina a destinação de uma parte da Receita Operacional Líquida (ROL) das distribuidoras de energia elétrica a projetos que tornem o consumo final mais eficiente.

AEN