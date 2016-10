“Um Canto em Cada Canto” realiza três concertos musicais

Educação e Cultura

Com o tema “É Dia de Festa”, evento tem entrada franca e será realizado nos dias 26, 27 e 28

Nesta quarta, quinta e sexta-feira (26, 27 e 28), às 20 horas, o projeto “Educação Musical através do Canto Coral – Um Canto em Cada Canto” fará três concertos musicais, em comemoração ao aniversário de 15 anos de atividade, com o tema “É Dia de Festa”. O evento tem entrada franca e será realizado no auditório da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina (Espaço Esperança), na av. Celso Garcia Cid, 747.

Irão se apresentar, nos três concertos, 1.050 estudantes das 19 escolas municipais que são atendidas atualmente pelo projeto. São crianças do 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, com idade entre 8 e 12 anos. As apresentações serão compostas por 13 músicas, que passam por temas brasileiros e incluem peças de música japonesa, africana, uma canção baseada no rap, entre outras surpresas.

A coordenadora pedagógica do projeto, Oleide Lelis, ressaltou que a música tem o papel fundamental de incentivar as crianças a desenvolverem mais concentração, disciplina, criatividade e autoestima. “Convidamos toda a comunidade londrinense para prestigiar o nosso trabalho, disse.

Sobre o projeto - Nos 15 anos de existência, o projeto já beneficiou mais de dez mil crianças de todas as regiões de Londrina. O objetivo é oferecer uma prática educativa de iniciação musical por meio do canto em grupo dentro do ambiente escolar. As atividades permitem que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas além da formação musical, estimulando a disciplina, a concentração e o senso coletivo.

Atualmente, são atendidas cerca de 1.200 crianças de 19 escolas municipais de Londrina. Os alunos são orientados por 13 monitores (regentes e pianistas) especialistas em música, o que permite o contato com processos de apreciação, criação e execução musical.

Desde seu início, em 2002, o projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), que oferece o benefício a 11 das 19 escolas atendidas.

Em 2016, o projeto ampliou o atendimento às escolas por meio de um termo de convênio firmado entre a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Associação Cultural Um canto em Cada Canto, detentora do projeto. Com isso, outras oito unidades escolares começaram a participar das atividades do projeto, passando a atender, aproximadamente, mais 700 alunos.

Agenda dos concertos

26 de outubro – 20 horas - E.M. Nina Gardemann – Prof. Vilma R. Romero – E.M. Leônidas S. Porto – E.M. Leonor M. de Held – E.M. San Izidro – E.M. Melvin Jones – E.M. Ruth Ferreira de Souza

27 de outubro – 20 horas - E.M. Prof. Tereza Canhadas Bertan – E.M. Miguel Bespalhok – E.M. Mercedes M. Madureira – Reverendo Odilon G. Nocetti – E.M. Carlos Dietz – E.M. Maestro Roberto P. Panico

28 de outubro – 20 horas - E.M. Zumbi dos Palmares – Noêmia A. G. Malanga – E.M. Hikoma Udihara – E.M. Maria Carmelita V. Magalhães – E.M. Carlos Kraemer – E.M. Prof. Geni Ferreira

N.com