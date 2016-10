CCI Oeste entrega certificados de curso de informática para 360 idosos nesta terça (25)

Londrina

Ao todo, 26 turmas receberam aulas de informática e internet no laboratório do CCI Oeste; curso ocorreu em parceria com a UEL

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) realiza hoje (25), às 9 horas, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) da Região Oeste, uma solenidade de formatura de 360 idosos que participaram do Curso de Noções de Informática e Internet.

A cerimônia será na própria sede do CCI Oeste, que fica localizada na Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes. O evento integra a programação do Mês do Idoso em Londrina, que tem como objetivo realizar atividades para celebrar a vida das pessoas com idade de 60 anos ou mais.

O curso, realizado no decorrer de 2015 e 2016, foi coordenado pelo professor Fábio Sakuray, em parceria com o Departamento de Computação do Centro de Ciências Exatas (CCE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Neste período, 26 turmas receberam aulas de informática e internet no laboratório de informática do próprio CCI Oeste. Durante a solenidade de conclusão do curso, os formandos receberão um certificado expedido pela UEL.

A gerente de Articulação Comunitária da Secretaria Municipal do Idoso, Maria Angela Santini, destacou que o curso propiciou aos participantes a oportunidade para a aquisição de novos conhecimentos, mas, principalmente, ampliou o universo de comunicação dos idosos por meio de ferramentas da internet.

“O retorno dos idosos foi imediato e positivo. Eles aprenderam a utilizar o computador e, através de e-mail e redes sociais, puderam encontrar e se comunicar com filhos, netos, familiares e amigos. Muitos deles conseguiram contato com pessoas que não viam ou falavam há muitos anos, incluindo gente de outros países. Isso é muito importante e motivador para essa faixa etária”, ressaltou.

De acordo com o coordenador do curso, Fábio Sakuray, o público dessa faixa etária faz parte de uma geração que apresenta uma carência de inclusão digital e, nesse sentido, o curso foi importante para essa suprir essa necessidade e possibilitar um primeiro contato. “Durante as atividades, passamos aos idosos várias orientações sobre os cuidados com a máquina de computador e noções básicas de informática e internet. A receptividade foi grande e os participantes aprenderam a acessar e enviar mensagens de e-mail e por redes sociais, e também receberam informações sobre como fazer download de arquivos, por exemplo”, contou.

