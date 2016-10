Escola Noêmia Malanga realiza 7ª edição do “Desafiando Gigantes”

Geral

Evento será realizado no dia 5 de novembro e tem como objetivo incentivar a prática esportiva

No dia 5 de novembro, às 9 horas, a Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga, irá realizar a 7ª edição do projeto “Desafiando Gigantes”, que visa incentivar a prática de esportes às crianças de 6 a 12 anos. A largada para a corrida será em frente à sede da escola, que fica na Rua Ginástica Olímpica, 341, no Jardim Olímpia, zona oeste.

Todos os alunos e crianças da comunidade poderão participar da corrida. O percurso varia conforme a categoria dos participantes, sendo que para os pequeninos é de 100 metros e para os mais velhos chega a um quilômetro.

Os pais podem inscrever seus filhos até o dia da corrida, na própria unidade escolar. A inscrição é gratuita e todos os participantes receberão medalha. Os três primeiros colocados receberão troféus. Durante a manhã, haverá sorteio de brindes, brinquedos, camisetas e outros objetos para as crianças participantes.

Segundo o professor de Educação Física e supervisor do projeto, Cleverson Oliveira da Silva, a ação é importante para integrar os estudantes e incentinvá-los a praticar uma atividade física. “Nosso objetivo é mostrar a importância da atividade física e do esporte na vida das crianças, seja para a saúde ou enquanto prática de socialização. Não é uma competição para formar campeões, mas do projeto saiu a nossa aluna Pâmela, que foi campeã mun dial escolar, na Turquia”, explicou.

A aluna é Pâmela de Carvalho Dias. Ela participa do projeto desde sua primeira edição, em 2009. Nos dias 11 a 15 de julho deste ano, ela foi à cidade de Trabzon, na Turquia, participar dos Jogos Mundiais Escolares -Gymnasiade. Nesta competição, a atleta ganhou o primeiro lugar na prova de revezamento e ficou em quarto na disputa de 800 metros rasos.

Sua próxima competição está marcada para os dias 10 a 15 de novembro, em Concórdia, na Argentina, onde disputará Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo.