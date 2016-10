Inscrições para o 1º Prêmio Sercomtel de Inovação podem ser feitas até dia 4

Cidades

Podem participar acadêmicos e recém-formados com projetos que utilizem a Tecnologia da Informação e Comunicação como ferramenta principal

Prosseguem até o dia 4 de novembro as inscrições para o 1º Prêmio Sercomtel de Inovação. Podem participar acadêmicos e recém-formados de todo Estado do Paraná com projetos, TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) e monografias que utilizem a Tecnologia da Informação e Comunicação como ferramenta principal.

“Trata-se de um grande incentivo à carreira profissional de milhares de acadêmicos e graduados, pois é uma porta que se abre para o reconhecimento do talento e da criação”, afirma o gerente do Centro Internacional de Inovação do Senai, Filipe Capasso. O Senai é uma das instituições parceiras do prêmio idealizado pela Sercomtel Participações e organizado pelo Sindicato da Indústria da Tecnologia da Informação do Paraná (Sinfor).

Podem se inscrever graduandos em todas as áreas e os graduados em instituições de ensino superior do Paraná, com projetos concluídos nos anos de 2013, 2014 e 2015. Até o momento, foram inscritos trabalhos de Londrina, Cornélio Procópio, Pato Branco, Curitiba Maringá e Campo Mourão.

A iniciativa oferece o total de R$ 24 mil reais em prêmios e, além dos autores, vai contemplar também os professores que orientaram os trabalhos. Os primeiros colocados receberão R$ 12 mil reais (R$ 7 mil para o autor e R$ 5 mil ao orientador). A segunda colocação receberá R$ 8 mil reais (RS 5 mil para o graduado e R$ 3 mil ao orientador) e a terceira R$ 4 mil reais (R$ 3 mil para o aluno e R$ 1 mil ao professor orientador).

“O Prêmio Sercomtel de Inovação vem para reconhecer os trabalhos paranaenses de maior relevância, viabilidade técnica, potencial inovador e capacidade de aplicação no mercado”, reforça o diretor Administrativo e Financeiro da Sercomtel Participações, Amauri Escudero Martins.

Mercado da tecnologia da Informação - O mercado de tecnologia do Brasil é um dos 10 maiores do mundo em diversas categorias. Na área de abrangência do Sinfor - Paraná, estão mais de mil empresas do segmento que geram demandas crescentes de produtos e ofertas de empregos de alta qualificação.

“Por isso a importância do Prêmio Sercomtel de Inovação que fará a aproximação das empresas com a Academia gerando interesse contínuo no desenvolvimento de novos produtos”, explica o presidente do Sinfor, Marcus Von Borstel. “Os estudantes apresentarão seus trabalhos e ideias diretamente para as empresas e este arranjo produtivo vai prestar um grande serviço para a área, promovendo integração entre as duas partes”, concluiu.

Inscrições e Julgamento - As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no sitewww.premiosercomtelinovacao.com.br até às 18 horas, do próximo dia 4 de novembro. Neste endereço, os interessados têm acesso ao regulamento e orientações para participação no Prêmio.

A comissão julgadora é presidida pelo Secretário de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia do Paraná, Professor João Carlos Gomes, e contará com representantes da Copel, Instituto Lactec, Celepar, Sercomtel, Senai, Sebrae, Fiep, Sinfor e o APL TI Londrina.

