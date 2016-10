Lupércio Luppi e Biblioteca Infantil promovem contação de histórias

Cultura

Atividade é gratuita e faz parte da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; também integra a programação um Minicurso de Contação de Histórias

Hoje (25), às 14 horas, o Centro Cultural Lupércio Luppi promove atividade de contação de histórias, com a professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Sueli Bortolin, que irá narrar diversos clássicos infantis. A atividade é aberta ao público e faz parte da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A classificação é livre e não é necessário fazer inscrição prévia.

Amanhã (26), às 14 horas, o Centro promove outra contação de história, mediada por Daniela Fiorucci. Entre os temas está o folclore brasileiro. No total, cerca de 120 alunos da Escola Municipal Ruth Lemos irão assistir as apresentações, nos dois dias. O Lupércio Lupi está localizado na Avenida Saul Elkind, 790, Zona Norte. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas no telefone 3329-0316.

A Biblioteca Pública Infantil também irá receber Sueli Bortolin, na quinta-feira (27), às 14 horas, para a contação de duas histórias: “Galinha Ruiva” e “Dona Baratinha”. A classificação é livre e a participação é gratuita. A Biblioteca fica na Praça 1º de Maio, 110, centro. Informações podem ser obtidas no telefone 3371-6603.

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é realizada entre 23 e 29 de outubro, reunindo palestras, feira de livro, bate-papo com autores, análise de obras cobradas em vestibulares da região, contação de histórias, oficinas de livro, de escrita criativa, de produção de histórias em quadrinho (HQ), entre outras atividades.

A promoção é da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina e conta com parcerias público-privadas. A Semana foi instituída pelo Decreto n° 84.631, de 9 de abril de 1980, sendo comemorada em todo território nacional, sempre na última semana de outubro.

N.com