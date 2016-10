Prazo para obras em cemitérios encerra nesta semana

Notícias Gerais

Interessados devem comparecer na Acesf e retirar licenças para serviços em túmulos

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) informa aos concessionários que encerra, nesta quinta-feira (27), o prazo para construir ou reformar os túmulos dos cemitérios municipais da cidade. As obras não concluídas até o prazo poderão ser retomadas a partir do dia 3 de novembro. De 28 de outubro a 2 de novembro, as obras deverão ser suspensas.

Já as pinturas nas sepulturas podem ser feitas até sexta-feira (28). Até o próximo domingo (30), os concessionários poderão fazer a limpeza e a lavagem dos jazigos. Afora o feriado de Finados, os londrinenses podem fazer reparos e obras nos túmulos durante todo ano. Para isso, basta retirar a guia de liberação, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Acesf (Av. Juscelino Kubitscheck, 2.948).

De 23 de setembro até o momento, a Acesf concedeu 255 licenças de serviços em geral. Deste total, mais da metade das licenças são para serviços de pintura, que são fornecidas sem custos.

Segundo o superintendente da Acesf, Ademir Gervásio Souza Junior, a expectativa é que mais de 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais este ano. “É uma movimentação muita intensa de pessoas que prestam suas homenagens aos entes queridos que já faleceram. E nós da Acesf estamos trabalhando com quase todos os funcionários da autarquia para que todos prestem as homenagens de forma tranquila, sem filas, sem demora ou transtornos”, afirmou.

O superintendente lembra que está proibida a entrada de plantas artificiais nos cemitérios municipais, assim como de embalagens plásticas de flores e velas. As flores naturais estão permitidas, desde que sem a embalagem plástica.

Horário das missas - Durante o feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro, os cemitérios municipais permanecerão abertos 8 às 18 horas. Haverá missas sempre às 9 horas, sendo que no Cemitério São Pedro, será com o Padre José Rafael Solano Durán; no João XXIII, com Padre Gedeão Maia; no Padre Anchieta será precedida pelo Padre Giannino Calderaro; no São Paulo será com o Padre Padre Vandemir Araújo; no Jardim da Saudade a celebração será com Padre Francisco Schneider; e no Cemitério Parque das Oliveiras será com Monsenhor Bernardo Carmel Gafá. A exceção será no Cemitério Parque das Alamandas, cuja missa será celebrada às 10h30, pelo Padre Padre Luiz Laudino.

N.com