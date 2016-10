Detran e PM realizam encontro para padronizar autuações de trânsito

Segurança

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e a Policia Militar do Estado realizaram ontem (24), em Curitiba, a quinta edição do Encontro Técnico de Padronização de Procedimentos. O objetivo principal é esclarecer dúvidas e debater as mudanças trazidas pela Lei Federal 13.281/16, que altera, a partir do dia 1º de novembro, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



“Uma das grandes missões dos agentes de trânsito é salvar vidas, por isso, encontros como esse são fundamentais para ampliar o nível de conhecimento dos nossos fiscalizadores. Desde 2011, o Governo do Paraná investe na qualificação dos agentes, pois acredita que a atuação correta pode transformar comportamentos e garantir vias mais seguras”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



MANUAL 2016 - Durante o encontro, os policiais receberam o Manual de Infrações 2016, uma publicação desenvolvida pela equipe do Departamento para auxiliar o agente de trânsito no momento da autuação do condutor infrator.



A coordenadora de infrações da autarquia, Marli Batagini, também apresentou as principais alterações no CTB, que começam a valer no próximo mês, como o uso do celular, os novos valores de multas, a alteração do prazo para leiloar os veículos com bloqueio judicial nos pátios e as novas regras para veículos com som alto, por exemplo.



“São mudanças significativas e que exigem um reforço de informações. Além disso, é importante pensarmos juntos para aprimorar os procedimentos. Por isso, pela primeira vez, trouxemos um formulário para os agentes de trânsito. O objetivo é identificar as dificuldades e dúvidas, para que elas sejam esclarecidas pontualmente”, conta.



A ideia, segundo ela, é que os agentes e o Detran atuem juntos também na padronização de sistemas de informática, instruções normativas e demais procedimentos.



PROXIMAS CIDADES: Os encontros técnicos vão acontecer em todas as regiões do Estado. Hoje (25), será em Guarapuava; amanhã (26) em Cascavel; na quinta-feira (27) em Maringá; e na sexta-feira (28) em Londrina.

AEN