programação semanal do Tubarão para as próximas rodadas da série B

Londrina E.C.

O Londrina Esporte Clube enfrenta nesta sexta-feira, 28, fora de casa, o Cricíuma e na próxima terça-feira, 1, no estádio do Café, o Paysandu. Visando estes dois confrontos da série B do Campeonato Brasileiro, o LEC tem uma semana de preparação. Confira a programação do Tubarão de 24 de outubro a 1 de novembro.



25/10/2016 (Terça-Feira)



09h30 – Academia + Técnico / Tático (CT da SM Sports)

16h30 – Técnico / Tático (CT da SM Sports)



26/10/2016 (Quarta-Feira)



09h30 – Academia + Técnico / Tático (CT da SM Sports)

14h15 – Embarque rumo à Criciúma (SC)

TARDE – RECUPERAÇÃO PASSIVA



27/10/2016 (Quinta-Feira)



09h30 – Treinamento para os Não Relacionados (CT da SM Sports)

16h00 – Treinamento para os Não Relacionados (CT da SM Sports)



28/10/2016 (Sexta-Feira)



MANHÃ – RECUPERAÇÃO PASSIVA

16h – Treinamento para os Não Relacionados (CT da SM Sports)

19h15 – Criciúma x Londrina (Estádio Heriberto Hulse)



29/10/2016 (Sábado)



09h30 – Treinamento para os Não Relacionados (CT da SM Sports)

TARDE – RECUPERAÇÃO PASSIVA



30/10/2016 (Domingo)



10h00 – Reapresentação Geral (CT da SM Sports)

TARDE – RECUPERAÇÃO PASSIVA



31/10/2016 (Segunda-Feira)



MANHÃ – RECUPERAÇÃO PASSIVA

16h30 – Técnico / Tático ( A DEFINIR )



01/11/2016 (Terça-Feira)



MANHÃ – RECUPERAÇÃO PASSIVA

19h15 – Londrina x Paysandu (Estádio do Café)

Assimp/LEC