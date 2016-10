UEL participa de Seminário Internacional na Itália

Geral

A reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, prossegue até esta sexta-feira na Universita di Parma, na Itália, para participar do VIII Seminário Internacional e IX Assembleia Geral do Grupo Coimbra Universidades Brasileiras (GCUB). Além destes dois eventos, a reitora participa como palestrante convidada do I Encontro de Reitores Brasil-Itália: empreendedorismo, inovação, desenvolvimento e inclusão social.

O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras existe desde 2008 e é composto por 51 Instituições de Ensino Federais, 15 Estaduais e outras seis comunitárias. A ideia é organizar programas entre o Brasil e países como Itália, México, França, Portugal, Suíça, Canadá, Colômbia, Peru, entre outros. A UEL é uma das instituições que integram o grupo, com foco na internacionalização do ensino e da pesquisa.

Além da reitora Berenice Quinzani Jordão, os reitores da UENP, Fátima Padovan, e da UEPG, Carlos Luciano Sant'Ana Vargas, também participam da comitiva brasileira, representando as instituições paranaenses. Hoje (25), a reitora participa de mesa redonda sobre o tema "Mobilidade Acadêmica entre o Brasil e a Itália: desenvolvimento de redes de pesquisa e inovação", previsto para ter início a partir das 13h30, hora local.

Logo após, a partir das 16h30, a programação prevê a mesa redonda "Relatos de Universidades Brasileiras e Italianas: características, prioridades e expectativas em relação a acordos bilaterais". A reitora da UEL está entre os representantes brasileiros, juntamente com representantes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Na quinta-feira (27), a reitora Berenice Quinzani participa como convidada de exposição sobre Ensino Superior. Além da reitora da UEL foram convidados para a palestra representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e da Columbus Association. A palestra tem o objetivo de apresentar sugestões para a estruturação de redes de pesquisa e ensino que possam aproximar Instituições de Ensino Superior do Brasil e Itália.

Agência UEL