Ingressos já estão à venda para o Londrina Motor Show com preços especiais

Programação promete agradar os amantes de motor e toda a família, com shows musicais e de manobras radicais, feira de produtos e serviços, exposição de carros e motos, e muito mais

Londrina vai receber o maior parque de diversões a motor do Brasil. O Londrina Motor Show vai reunir milhares de apaixonados por motor em uma grande festa durante os dias 3 e 4 de dezembro, no Autódromo Ayrton Senna. Serão mais de 500 carros - antigos, atuais, customizados e modificados - expostos nos mais diferentes estilos, além de shows, campeonatos e atrações para curtir com amigos e com a família. Os ingressos já estão à venda a preços promocionais no site www.omotorshow.com.br.

UM SHOW DE ATRAÇÕES A MOTOR

Uma série de atividades irá acontecer dentro e fora da pista do Autódromo Ayrton Senna, das 9h da manhã às 18h, confira:

International Hot Rod Show – Exposição e desfile dos mais incríveis carros antigos modificados. Aqui os amantes de automóveis poderão ver verdadeiros hot rods (carros antigos customizados) e muscle cars (carros antigos com super motores) como Mavericks, Dodges, Mustangs, Fords, Corvettes, entre outros datados a partir de 1930. São verdadeiras obras de arte raras para ver bem de perto.

Arrancada Desafio Hot Rods 201 m – Aqui, os hot rods e muscle cars se enfrentam na pista do Autódromo Ayrton Senna, fazendo muita fumaça subir e muito barulho de motor, em uma arrancada para ficar na história. O que vale é potência e velocidade na reta de 201 metros.

Super Drift Brasil – Durante o Londrina Motor Show vai acontecer a última etapa do Super Drift Brasil, muita emoção que irá definir o campeão da modalidade. Drift é um estilo de corrida de carros em que os pilotos devem derrapar e deslizar sobre a pista em curvas pra lá de radicais.

Business Day – Empresas de acessórios e serviços do setor automotive estarão presentes no Business Day, no primeiro dia do evento. É a oportunidade de conhecer o que há de novo no mercado, fazer negócio e ampliar as vendas.

Exposição Motor Show ETT – Uma super exposição com os mais diferentes carros de rua customizados. O que vale é a criatividade e autenticidade. Carros rebaixados, com acessórios, pinturas diferenciadas, rodas elaboradas e com muita personalidade. A moda automotiva das ruas direto para o Motor Show.

Exposição de Motos – Quem prefere dar show em duas rodas se encontra na Exposição de Motos. Verdadeiras máquinas de diferentes marcas e modelos estarão expostas, com muita criatividade, beleza e paixão em modelos customizados.

Car Wash – Na hora de lavar o carro o que não falta é charme no Car Wash do Motor Show. Modelos e pin ups vão deixar o seu automóvel brilhando com muito estilo.

Rock’n’Race Festival – para embalar toda essa curtição, muito rock’n’roll que vai do blues ao clássico, fazendo todo mundo entrar no espírito Motor Show.

Motor Food – Uma praça de alimentação com opções variadas e muita bebida gelada para curtir o dia todo no Londrina Motor Show sem se preocupar com a fome.

Liberato Festas – Espaço kids para a criançada não ficar de fora deste grande evento. O Motor Show oferece brincadeiras e espaço exclusivo com segurança e conforto.

COMO ADQUIRIR SEU INGRESSO

É possível adquirir os ingressos no site www.omotorshow.com.br para os dias individuais – sábado a R$ 20 e domingo a R$ 30 o masculino e R$ 20 feminino - ou o passaporte para o final de semana a R$ 35 feminino e R$ 45 masculino. O preço é promocional antecipado podendo sofrer alterações conforme as vendas de cada lote.

Pontos de venda em Londrina:

Belém Tintas = Av Saul Elkind, 1433 - lj. 12 - Cj. Hab. Violim

Design Film´s = Av. Tiradentes, 1575 - lj.01 - Jardim Sangrilá

Racing Point Competições = Av. Henrique Mansano, 358 - Em frente ao Autódromo

Santa Ceia Pães e Doces = Rua Caracas, 181 - Parque Guanabara



SEGURANÇA GARANTIDA NA PISTA LONDRINA MOTOR SHOW

Todos os participantes inscritos no Desafio 201 Hot Rods & Muscle Cars estarão protegidos por apólice de seguro exclusiva, garantindo assistência médico e hospitalar em caso de acidentes, assim como proteção de seguro de vida. As coberturas do seguro terão validade de acordo com as normas e regras descritas no contrato SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - CONDIÇÕES PARTICULARES / ASSISTUR firmado entre a Tokio Marine Seguradora e a Associação Veículos Históricos, por intermédio do projeto Turista Seguro.



INSCRIÇÕES DE AUTOMÓVEIS E CLUBES – Os interessados em expor seu carro ou moto no evento podem inscrever em cinco diferentes categorias: Exposição International Hot Rod Show, Exposição Motor Show, Exposição de Motos, Box Premium, Desafio 201 Hot Rods & Muscle Cars e Clubes Automotivos. Mais informações e inscrições no site www.omotorshow.com.br.

O Londrina Motor Show é uma realização da AVH – Associação de Veículos Históricos, com apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, Fundação de Esportes de Londrina, Convention Bureau Londrina, Federação Paranaense de Automobilismo, Federação Brasileira de Veículos Antigos, Londrina Convention Bureau e Grupo ETT.

INGRESSOS:

www.tkingressos.com.br

INSCRIÇÕES DE VEÍCULOS:

http://loja.ecompleto.com.br/motorshow/

INSCRIÇÕES DE CLUBES AUTOMOTIVOS

inscricoes@omotorshow.com.br

Contato e Informações LONDRINA MOTOR SHOW:

www.omotorshow.com.br

