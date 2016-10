Inscrições abertas para o Brasileiro de BMX 2016 em Londrina

Esportes

Campeonato nacional será realizado pela primeira vez em uma Pista de BMX Supercross. Provas acontecem entre os dias 11 e 13 de novembro

Pela primeira vez em uma pista de BMX Supercross, o Campeonato Brasileiro de BMX 2016 promete disputas de alto nível em Londrina, entre os dias 11 e 13 de novembro. As inscrições podem ser feitas através do site oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (www.cbc.esp.br) até o dia 04 de novembro.

Somente poderão participar do evento pilotos filiados à CBC. Para se filiar, o atleta autônomo (avulso) deve entrar em contato diretamente com a federação de ciclismo do seu estado. No caso de pilotos já cadastrados, solicitar junto ao seu clube a regularização de sua Filiação.

Para as categorias Championship (Elite e Junior, masculino e feminino), as competições se desenrolaram em duas etapas: as corridas Time Trial (tomada de tempo individual) e a Race (corridas). Todos os pilotos das categorias Championship deverão participar da prova Time Trial, conforme regulamento UCI. As categorias Challenger disputam apenas a Race (Corrida).

A corrida Time Trial se desenrolará em apenas uma única tomada de tempo, que acontecerá com apenas 1 volta cronometrada. A classificação do Time Trial também será utilizada para montagem das baterias da Race (corrida).

Pensando na socialização através do esporte e do fomento das categorias de base, a Confederação Brasileira de Ciclismo também irá abrir espaço para a participação das categorias Balance Bike (crianças até 4 anos) e BMX Especial. A inscrição para as duas categorias podem ser realizadas até o dia 13 de novembro através do e-mail paulo.cotrim@cbc.esp.br e serão gratuitas.

O Campeonato Brasileiro de BMX 2016 é uma realização e organização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina.

Assimp/CBC