O que fazer... O que não fazer...

A vida às vezes é surpreendente... As coisas mudam rápido, e o que era muito bom ontem, hoje nos parece ruim... Não se preocupe... Isso é normal!

Nas minhas muitas reflexões, sei que o que importa de fato é ser feliz... É ter uma vida em abundância... Abundância em todas as áreas de nossa vida.

E uma área que prezo muito é a área de relacionamentos, e eu amo ter muitos amigos. Amigos são verdadeiros tesouros...

Um homem extraordinário vivia sendo perseguido pelo seu rei. Era uma perseguição injusta e esse rei queria mata-lo a qualquer preço... O homem extraordinário, na angústia da perseguição que ocorria há vários anos, esqueceu que havia sobre ele uma promessa, e perdeu o ânimo, e perdeu o foco... E decidiu fugir porque tinha medo de morrer nas mãos de seu rei.

E este homem extraordinário tinha um extenso histórico de vitórias em batalhas, para o rei que o perseguia... Mas, ele estava desgastado... Estava angustiado e na sua angústia, tirou os olhos do Senhor. No meio das dificuldades, muitos não enxergam as promessas de Deus sobre nossas vidas, e isso é um erro muito grande.

Não cometa erros como cometeu Davi, conforme relata 1 Samuel 27 : 1 e 2 : “Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul; nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus; para que Saul perca todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel; assim, me livrarei de sua mão. Dispôs-se Davi, e com seiscentos homens que com ele estavam, passou a terra de Aquis, filho de Maoque, rei de Gate.”

Quando o rei Saul foi avisado que Davi fugira para terras de inimigos de Israel, ele deixou de persegui-lo. Para Saul a fuga de Davi era um problema a menos...

Em 1 Samuel 27:5, lemos: “Disse Davi a Aquis: Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali eu habite; porque há de habitar o teu servo contigo, na cidade real?”

Observe, prezado leitor, o extraordinário Davi se diz servo de Aquis... Servo de um rei inimigo de Israel...

E a cidade de Ziclague lhe foi oferecida, e Davi e seus homens com suas respectivas famílias permaneceram naquela cidade de filisteus por um período de um ano e quatro meses. E, nenhum Salmo de Davi foi escrito nesse período... Porque Davi estava fora da presença de Deus...

Quando as coisas não estão indo bem em sua vida, NUNCA vá para o lado do inimigo... O refrigério é apenas temporário... A alegria de fugir de suas batalhas e responsabilidades é apenas temporária... E você está apenas procrastinando a sua vitória!

Você nunca será homem ou mulher vitorioso (a), fugindo de suas lutas... Não se acovarde, antes, prepare-se para as suas batalhas...

Lembre-se que somos servos do inimigo quando damos ouvidos ao que ele nos diz. Quando você ouve aquele que lhe segreda: “Pare de procurar trabalho, pois você não conseguirá nada mesmo... “

Quando você se resigna a ficar por baixo, quando você se conforma com a sua vida miserável, quando você reclama de tudo e de todos, quando você se considera um injustiçado e um incompreendido, quando você jubila-se por ser um “coitadinho”, você esta alegrando o inimigo e fazendo a festa para aquele que quer destruí-lo.

Quando ouve o inimigo, você regride e atrasa os planos de Deus em sua vida. Você empobrece, se angustia, perde o gosto pela vida e sofre... Sofre terrivelmente! Acredite em mim, porque eu sei o que estou falando... Eu vivi situações assim em minha própria pele.

Nada adianta fugir de dificuldades, e Davi tinha a promessa de Deus de ser o rei de Israel, mas ele duvidou... Ele viu a situação e teve medo... E fugiu para terras de inimigos... E é arguido por Aquis... E Davi mente: “ Sim, Aquis eu e meus homens lutaremos contra Israel...”

As situações ruins ficam piores quando continuamos a fazer coisas erradas... E a situação de Davi iria piorar muito...

Em 1 Samuel 30, lemos que os amalequitas saqueiam e queimam a cidade de Ziclague, e levam todas as famílias dos soldados de Davi, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes; contudo, os levaram cativos, e foram seguindo seu caminho.

Retornando de uma de suas batalhas, Davi se depara com a cidade que habita completamente destruída... E seus entes queridos não se encontravam mais ali... E eles então, choraram e clamaram até não ter mais forças, para mais chorar... E Davi muito se angustiou... E seus soldados ficaram muito irritados com ele... E alguns tramavam apedrejá-lo, tamanha era a ira que os invadiam...

A situação era terrível... O que fazer agora?... Deus, o que será de mim, dizia para si mesmo, Davi...

Todos, em algum momento de nossas vidas, vivemos situações de horrores... Mas Davi buscou o Senhor... E encontrou refúgio em sua presença... Na derrota ele viu que dependia de Deus...

“VINDE A MIM, VÓS QUE ESTAIS CANSADOS, E EU VOS ALIVIAREI!”

No caos, Davi se derramou na presença do Senhor... E na presença de Deus encontrou novo ânimo... Encontrou força e poder... E ouviu a Deus... E o obedeceu... E convocou seus homens e saíram em perseguição aos saqueadores... E os alcançaram e os venceram... E recuperaram seus entes queridos, e todas as suas riquezas e pertences. E retornaram felizes para Ziclague!

Logo após estes fatos, o rei Saul e seus filhos Jônatas, Aminadab e Malquisua são derrotados e mortos em batalha contra os filisteus.

E Davi é aclamado rei de Judá, sucedendo ao rei Saul, já que todos os descendentes de Saul haviam sido mortos.

Queridos, muitos desistem de suas batalhas quando estão muito próximos da vitória... E agem assim porque dão ouvidos àquele que não deveria ouvir... Não dê ouvidos ao inimigo, em tempo nenhum!

Permaneça firme em suas lutas e tenha foco em seu objetivo... Nunca desista de seus sonhos... E não dê ouvidos a quem o desmerece...

O Senhor tem dias de paz reservados a você... Em Deus você nunca será perdedor!

Mas Davi precisava conquistar Jerusalém, pois esta cidade era estratégica para consolidar o seu reinado e o seu domínio em toda a região. E ele não titubeou... E partiu para a conquista de Jerusalém, onde habitavam os jebuseus, os quais deram um recado a Davi:

“Não entrarás em Jerusalém. Nossos cegos e nossos coxos, apenas eles, os expulsarão daqui.”

Prezado, o inimigo frequentemente sussurra em nosso ouvido: Você não conseguirá isso... Você não conseguirá resolver esse impasse... Você é fraco demais... Você não aguentará a pressão... Desista logo e esqueça isso... Você é um pobre coitado e continuará sendo um pobre coitado... Pare de sonhar, vivente... Pare de fazer bobagens...

Quem você ouvirá? A voz de seu Deus? A voz do inimigo que usa tanta gente para lhe derrubar...?

Se Deus lhe diz: “Tudo é possível ao que crê!” Então, creia, meu prezado!

Jerusalém era considerada inexpugnável pelos seus habitantes porque seus muros eram muito altos e a cidade localiza-se em lugar alto... Jerusalém era uma cidade, realmente, uma fortaleza...

Mas Davi não recuou e muito menos desistiu... Ele ouviu o Senhor e conquistou a fortaleza de Sião... E ele fez isso subindo pelos canais subterrâneos... Adentrou a cidade de Jerusalém por baixo, porque tentar saltar seus altos muros seria suicídio completo... Há que ser criativo...

E Davi venceu os jebuseus, porque acreditou em Deus... Prezado leitor, mesmo nas crises que vivemos, sempre haverá vencedores e vencedores são aqueles que NUNCA desistem... São aqueles que são dependentes de Deus porque com Deus, todos os nossos obstáculos serão vencidos... Deus nos dá criatividade... Deus nos dá sabedoria... Sabedoria para sobrepujar tudo aquilo que precisamos...

E as nossas lutas são perenes, e elas existirão enquanto estivermos respirando... Porque a vida é assim mesmo...

Ocorre, que somos todo o tempo tentados a fazer o que não é certo... Somos tentados a transgredir a lei... Somos tentados a pecar... E é assim porque o inimigo não desiste de nós... E ele faz o papel dele...

Mas, não podemos soçobrar... E temos o socorro de nosso melhor amigo e fiel escudeiro... O Espírito Santo é real e está em nós! Fale com ele e abra-se inteiramente... Tenha intimidade com o seu melhor amigo... O Espírito Santo se alegrará em você...

E, caso o pecado ainda o domine, peça novas estratégia a Deus... Se ainda vive em terra sem pasto, como viveu Mefibosete, peça urgentemente o socorro de Deus... Não postergue decisões importantes... E eleve-se para ouvir com nitidez a voz de seu criador...

Deus curará o seu coração, e é na vontade de Deus que você se completará... Que glória!!!

João Antonio Pagliosa - Curitiba - Pr - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br

p.s.: Este artigo foi redigido com base na ministração da pastora Luciane Braz Candido, na Igreja MEVA, em culto do dia 22 de outubro de 2016.